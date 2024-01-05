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        Trabzon'da halk eğitim merkezince uzaktan eğitim birimi oluşturuldu

        Trabzon Ortahisar Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce e-öğrenme birimi kuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 14:12 Güncelleme: 05.01.2024 - 14:12
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        Trabzon'da halk eğitim merkezince uzaktan eğitim birimi oluşturuldu
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        Trabzon Ortahisar Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce e-öğrenme birimi kuruldu.

        Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, e-öğrenme birimi ile uzaktan eğitim programında teknoloji kullanımı niteliği taşıyan tüm faaliyetlerin koordinasyonunun sağlanmasının amaçlandığı belirtildi.

        Özellikle uzaktan eğitim programlarına yönelik faaliyetlerin yürütülmesinde bütün birimlere destek verilmesinin de hedeflendiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Uzaktan öğrenme ve eğitimde teknoloji kullanımı konularında e-öğrenme biriminin en önemli görevlerinden birisi de kurs programı içeriği sağlama konusunda özel sektörle görüşmeler yapılmasıdır. Yayında olan kurs programlarının yeterliliği, ihtiyaca hitap edebilme durumu ya da kurs programı havuzunda olmayıp yeni hazırlanması gereken programlar e-öğrenme birimimiz aracılığıyla çözümlenmektedir. Kurulan birimimiz tek olup bölgemizde herhangi bir örneği yoktur. Uzaktan eğitim başvurusu yapmak isteyenler https://e-yaygin.meb.gov.tr/ linkine tıklayarak e-devlet şifreleriyle ön kayıt yaptırabilirler."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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