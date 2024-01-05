Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında yarın deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak Trabzonspor, Ankara'ya gitti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, THY'ye ait özel uçakla Ankara'ya hareket etti.

Bordo-mavili kafilede Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Onuralp Çevikkan, Rayyan Baniya, Joaquin Fernandez, Filip Bekovic, Hüseyin Türkmen, Mehmet Can Aydın, Eren Elmalı, Arif Boşluk, Jens Stryger Larsen, Dimitris Kourbelis, Berat Özdemir, Batista Mendy, Kerem Şen, Umut Güneş, Anastasios Bakasetas, Enis Bardhi, Edin Visca, Taxiarchis Fountas, Paul Onuachu ve Enis Destan yer aldı.

Trabzonspor ile MKE Ankaragücü, yarın saat 19.00'da Eryaman Stadı'nda karşılaşacak.

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