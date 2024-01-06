Yamaç paraşütüyle aydınlatma direği ve ağaç dallarına takılan kişi kurtarıldı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, yamaç paraşütüyle aydınlatma direği ve ağaç dallarına takılan kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Akyazı Mahallesi'nin yüksek kesiminden atlayış gerçekleştiren B.K'nın paraşütü, sahile iniş sırasında aydınlatma direğine ve ağaç dallarına takıldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye Dairesi Başkanlığı Ortahisar İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekipler, olaydan yara almadan kurtulan B.K'yı merdiven yardımıyla bulunduğu yerden indirdi.

Paraşütü de takıldığı yerden alan ekipler, sahibine teslim etti.

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