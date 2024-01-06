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        Yamaç paraşütüyle aydınlatma direği ve ağaç dallarına takılan kişi kurtarıldı

        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, yamaç paraşütüyle aydınlatma direği ve ağaç dallarına takılan kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 17:55 Güncelleme: 06.01.2024 - 17:57
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        Yamaç paraşütüyle aydınlatma direği ve ağaç dallarına takılan kişi kurtarıldı
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        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, yamaç paraşütüyle aydınlatma direği ve ağaç dallarına takılan kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Akyazı Mahallesi'nin yüksek kesiminden atlayış gerçekleştiren B.K'nın paraşütü, sahile iniş sırasında aydınlatma direğine ve ağaç dallarına takıldı.

        Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye Dairesi Başkanlığı Ortahisar İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, olaydan yara almadan kurtulan B.K'yı merdiven yardımıyla bulunduğu yerden indirdi.

        Paraşütü de takıldığı yerden alan ekipler, sahibine teslim etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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