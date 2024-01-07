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        Trabzon'da çıkan trafo yangını söndürüldü

        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde trafoda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 20:31 Güncelleme: 07.01.2024 - 20:35
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        Trabzon'da çıkan trafo yangını söndürüldü
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        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde trafoda çıkan yangın söndürüldü.

        İlçeye bağlı Bahçecik Mahallesi Hoş Sokak'taki trafoda, küçük çaplı patlamalar sonrası yangın çıktı.

        Trafodan duman çıktığını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve elektrik dağıtım firması ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Yangının ardından bölgede kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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