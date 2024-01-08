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        Trabzon'da baca yangını söndürüldü

        Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki bir iş yerinin bacasında çıkan yangın hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 17:31 Güncelleme: 08.01.2024 - 17:31
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        Trabzon'da baca yangını söndürüldü
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        Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki bir iş yerinin bacasında çıkan yangın hasara neden oldu.

        İlçeye bağlı Uzun Sokak'ta yer alan bir iş yerinin bacasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti.

        Yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu söndürülen yangında, soğutma çalışmaları sırasında kentin en işlek caddesi Uzun Sokak dumanın etkisi altında kaldı.

        Soğutma işlemleri tamamlanan yangında, iş yerinin baca kısmında zarar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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