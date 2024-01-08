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        Trabzon'da öğretmenlerden şiir dinletisi

        Ortahisar Milli Eğitim Müdürlüğünce "Güze Düşen Yapraklar" adlı şiir dinletisi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 20:24 Güncelleme: 08.01.2024 - 21:41
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        Trabzon'da öğretmenlerden şiir dinletisi
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        Ortahisar Milli Eğitim Müdürlüğünce "Güze Düşen Yapraklar" adlı şiir dinletisi düzenlendi.

        Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'ndeki dinletide, farklı branşlarda görev yapan 16 öğretmen yer aldı.

        Öğretmenler, Attila İlhan, Yahya Kemal Bayatlı, Sezai Karakoç, Orhan Veli Kanık, Gülten Akın ve Cahit Sıtkı Tarancı gibi şairlerin bestelenen şiirlerini seslendirdi.

        Şef Vecdi Bülent Çifçi yönetiminde şairlerin "Ah İstanbul", "Gençlik böyledir işte", "Ayrılıklar da sevdaya dahil", "Köşe", "Sevda üstüne" gibi birbirinden güzel eserleri öğretmenler tarafından beğeniye sunuldu.

        Vatandaşların ilgi gösterdiği şiir dinletisine, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Karakaş, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Beraat Şahin, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler de katıldı.

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