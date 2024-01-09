Trabzonspor'da Visca, geçen sezonki şanssızlığını geride bıraktı

SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'de MKE Ankaragücü'nü 1-0 yenen Trabzonspor'da takımının galibiyet golünü kaydeden Edin Visca, geçen sezonki şanssızlığını geride bırakırken takımına daha fazla katkı verdi.

Trabzonspor'a şampiyonluk yaşadığı 2021-2022 sezonunun ara transfer döneminde katılan ve bordo-mavili ekibin başarısına önemli katkı sağlayan Bosna Hersekli oyuncu, geçen sezon ise ciddi sakatlıklarla boğuştu.

Geçen sezon ligin 2. haftasında Atakaş Hatayspor ile oynanan maçta kolundan sakatlanan Trabzonsporlu oyuncu, ameliyat edilerek 11 hafta sahalardan uzak kaldı.

Ligin 15. haftasındaki Fenerbahçe maçında sahalara dönen Visca, bu kez 17. haftadaki VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşmasında sol omuz köprücük kemiği kırılınca bir kez daha ameliyat masasına yattı. 8 hafta forma giyemeyen bordo-mavili futbolcu, 29. haftada kas yaralanması nedeniyle 3 hafta daha takımından ayrı kaldı.

Visca, geçen sezon sakatlıklar nedeniyle 13 lig maçında görev alırken 811 dakika sahada kaldı.

- Bu sezon tek maç kaçırdı

Edin Visca, bu sezon ise ligde sadece bir maç kaçırdı.

Ligin 2. haftasında deplasmanda oynanan Galatasaray maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen bordo-mavili futbolcu, diğer 17 karşılaşmada görev aldı.

Visca, söz konusu 17 maçta 1270 dakika forma giyerek takımının değişmez isimlerinden biri oldu.

- Gol sayısını aştı

Bu sezon daha fazla forma giyen Edin Visca, geçen sezonki gol sayısını da aştı.

Geçen sezon ligde 2 kez rakip fileleri havalandıran bordo-mavili futbolcu, bu sezon 17 maçta 3 golle takımına katkı sağlarken 4 de asist yaptı.