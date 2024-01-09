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        Trabzon Devlet Tiyatrosu "Sihirli Lamba" adlı çocuk oyununu sahneleyecek

        Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT), "Sihirli Lamba" adlı oyunu küçük izleyicilerin beğenisine sunacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 11:55 Güncelleme: 09.01.2024 - 11:55
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        Trabzon Devlet Tiyatrosu "Sihirli Lamba" adlı çocuk oyununu sahneleyecek
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        Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT), "Sihirli Lamba" adlı oyunu küçük izleyicilerin beğenisine sunacak.

        Cengiz Özek'in yazıp yönettiği, Gürkan Erarslan'ın yönetmen yardımcılığını üstlendiği oyunun dekor tasarımını Hakan Dündar, ışık tasarımını Nihat Bahar, kukla tasarım ve yapımını ise Cengiz Özek yaptı.

        Gürkan Erarslan, Durulcan Yaman, Eser Cebecioğlu, Deha Beşyıldız, Gülşah Canbakal, Güliz Oktar Altay'ın rol aldığı oyunun konusu ise şöyle:

        "Hacivat, Karagöz'e bakım yapıp temizleyip parlatması için getirdiği lambayı temizlerken bir anda ortaya bir cin çıkar. Cin Karagöz'e üç dilek hakkı sunar ve istediği her şeyi yerine getireceğini söyler. Ancak Karagöz bu üç dilek hakkını garip ve bir o kadar da gereksiz isteklere harcar. Aklına gelmeyen şeyin ise üç dilek hakkı sonrası cüce kalması ve sihirli lambasını kaybetmesinin oyunun seyrini değiştirmesidir. Zavallı Karagöz, maceralarla dolu rengarenk bir yolculuğa çıkar. Bu yolculukta karga, kurbağa, yılan, köstebek, fare, leylek, Karagöz'e eşlik eder. Eline geçen bu güzel fırsatları boşa kullanmış gibi olsa da Karagöz kıssadan hisse çıkararak oyunun sonunda bizleri şaşırtıyor ve dostluğun her şey den daha kıymetli olduğunu gösteriyor. Bakalım Karagöz sihirli lambasını bulup, cücelikten kurtulabilecek mi?"

        Oyun, 10 Ocak 2024 Çarşamba günü saat 11.00 ve 13.00'de, 28 Ocak'ta ise saat 13.00'de Haluk Ongan Sahnesi'nde beğeniye sunulacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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