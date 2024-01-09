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        Türkiye 2023'te bal ihracatından yaklaşık 32 milyon dolar kazandı

        MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Türkiye, bal ihracatından geçen yıl yaklaşık 32 milyon dolar kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 13:09 Güncelleme: 09.01.2024 - 13:09
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        Türkiye 2023'te bal ihracatından yaklaşık 32 milyon dolar kazandı
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        MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Türkiye, bal ihracatından geçen yıl yaklaşık 32 milyon dolar kazandı.

        AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, dünya bal üretiminde Çin'den sonra ikinci, ihracatında ise dokuzuncu sırada yer alan Türkiye, 2023'te 9 bin 383 ton bal ihraç etti.

        Söz konusu dış satımdan 31 milyon 907 bin 291 dolar kazanç sağlandı. 59 ülkeye gerçekleştirilen ihracatta 12 milyon 461 bin 373 dolarla ABD ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi 4 milyon 881 bin 378 dolarla Almanya, 3 milyon 683 bin 977 dolarla İsrail izledi.

        Geçen yıl 2022'den farklı Arnavutluk, Hırvatistan, İsveç, Çin Halk Cumhuriyeti, Kenya, Cibuti, Malta, Güney Kore, Suriye, Özbekistan ve Kamerun'a da bal satıldı.

        Türkiye'nin bal ihracatının 2 milyon 770 bin 122 dolarlık bölümü ise Doğu Karadeniz'de faaliyet gösteren firmalarca gerçekleştirildi.

        - "Bal ihracatının katlanarak artacağına inanıyoruz"

        DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine, balın ülke ve bölge açısından önemli bir ihraç ürünü olduğunu söyledi.

        Bal ihracatından beklentilerinin yüksek olduğunu vurgulayan Gürdoğan, "2024 yılında iklim şartlarının da uygun olması halinde bal ihracatımız daha üst noktalara ulaşacaktır. Bal ihracatının katlanarak artacağına inanıyoruz." dedi.

        Gürdoğan, özellikle son yıllarda firmaların markalı ürünler geliştirilmesine yönelmelerinin de bal ihracatının daha üst noktalara ulaşmasına önemli katkı yapacağına inandıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

        "2024'te Avrupa Birliği sistemine kayıt yaptırmayan işletmelerin ihracatına müsaade edilmeyecek olması da bal ihracatımızı önemli oranda disipline edecektir. Bunun da Türk balının marka değerinin artması ve korunmasına katkı sağlayacağına inanmaktayız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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