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        Trabzonspor, Kourbelis'i Fatih Karagümrük'e kiraladığını duyurdu

        Trabzonspor, sezon başında kadrosuna kattığı Yunan futbolcu Dimitrios Kourbelis'i VavaCars Fatih Karagümrük'e sezon sonuna kadar kiraladığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 16:22 Güncelleme: 10.01.2024 - 16:22
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        Trabzonspor, Kourbelis'i Fatih Karagümrük'e kiraladığını duyurdu
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        Trabzonspor, sezon başında kadrosuna kattığı Yunan futbolcu Dimitrios Kourbelis'i VavaCars Fatih Karagümrük'e sezon sonuna kadar kiraladığını bildirdi.

        Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Dimitrios Kourbelis​​​​​​​, kulübümüzden 2023-24 futbol sezonu ikinci yarısındaki alacaklarına karşılık, Rayyan Baniya transferinden kalan borcumuzun mahsup edilmesi şartı ile Fatih Karagümrük AŞ'ye sezon sonuna kadar kiralanmıştır." ifadesine yer verdi.

        Yunan futbolcu, bordo-mavili takımda 6 lig maçında 284 dakika forma giyebildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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