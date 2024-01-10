Trabzon'da ADEM tanısı konan çocuk ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi

Trabzon'da, akut dissemine ensefalomiyelit (ADEM) tanısı konan 9 yaşındaki çocuk, ambulans uçakla İstanbul'a götürüldü.

Ailesi tarafından Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen 9 yaşındaki çocuğa, ADEM tanısı konuldu.

Pediatri yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan çocuğun, ileri tetkik ve tedavisi için İstanbul'a sevk edilmesine karar verildi.

Ambulansla hastaneden alınarak Trabzon Havalimanı'na götürülen çocuk, ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.

Çocuğun tedavisine Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam edileceği bildirildi.

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