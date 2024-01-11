Trabzon'da 5 düzensiz göçmen yakalandı

Trabzon'da, yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 5 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karadeniz Sahil Yolu'nda ilerleyen bir araçta düzensiz göçmenlerin olduğunu belirledi.

Havalimanı mevkisinde durdurulan araçta, 5 düzensiz göçmen ve aracılık ettiği ileri sürülen C.Ç. yakalandı.

Düzensiz göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi, C.Ç. hakkında başlatılan adli soruşturma ise devam ediyor.

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