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        Trabzon'da 5 düzensiz göçmen yakalandı

        Trabzon'da, yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 5 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 10:33 Güncelleme: 11.01.2024 - 10:33
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        Trabzon'da 5 düzensiz göçmen yakalandı
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        Trabzon'da, yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 5 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karadeniz Sahil Yolu'nda ilerleyen bir araçta düzensiz göçmenlerin olduğunu belirledi.

        Havalimanı mevkisinde durdurulan araçta, 5 düzensiz göçmen ve aracılık ettiği ileri sürülen C.Ç. yakalandı.

        Düzensiz göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi, C.Ç. hakkında başlatılan adli soruşturma ise devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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