Trabzon'da kargo gönderilerinde kaçak elektronik sigara ele geçirildi

Trabzon'da düzenlenen operasyonda kargo gönderilerinde gümrük kaçağı ısıtılmış elektronik sigara, sigara ve pipo tütünü ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kaçak alkol, tütün, tütün mamulleri, mükerrer bandrollü ve bandrolsüz emtia ürünlerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

B.K. ve E.İ'ye ait kargo gönderilerinde yapılan aramalarda, 770 paket gümrük kaçağı ısıtılmış elektronik sigara, 400 paket gümrük kaçağı sigara, 80 paket gümrük kaçağı pipo tütünü ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ayrıca Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü motosikletli polis timleri, çarşı ve mahalle bekçilerince narkotik suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında bir miktar sentetik uyuşturucu, 5 gram esrar ve 79 sentetik ecza ele geçirildi.

Uygulamalarda, 11 kişiye işlem yapıldı.