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        Trabzon'da kargo gönderilerinde kaçak elektronik sigara ele geçirildi

        Trabzon'da düzenlenen operasyonda kargo gönderilerinde gümrük kaçağı ısıtılmış elektronik sigara, sigara ve pipo tütünü ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 16:29 Güncelleme: 11.01.2024 - 16:35
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        Trabzon'da kargo gönderilerinde kaçak elektronik sigara ele geçirildi
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        Trabzon'da düzenlenen operasyonda kargo gönderilerinde gümrük kaçağı ısıtılmış elektronik sigara, sigara ve pipo tütünü ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kaçak alkol, tütün, tütün mamulleri, mükerrer bandrollü ve bandrolsüz emtia ürünlerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

        B.K. ve E.İ'ye ait kargo gönderilerinde yapılan aramalarda, 770 paket gümrük kaçağı ısıtılmış elektronik sigara, 400 paket gümrük kaçağı sigara, 80 paket gümrük kaçağı pipo tütünü ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Ayrıca Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü motosikletli polis timleri, çarşı ve mahalle bekçilerince narkotik suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında bir miktar sentetik uyuşturucu, 5 gram esrar ve 79 sentetik ecza ele geçirildi.

        Uygulamalarda, 11 kişiye işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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