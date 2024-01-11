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        Futbol: Trendyol Süper Lig

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        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 20:56 Güncelleme: 11.01.2024 - 20:56
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:PaparaPark

        Hakemler: Cihan Aydın, Deniz Cafer Özaral, Hakan Yemişken

        Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Baniya, Benkovic, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Mendy, Bakasetas, Fountas, Visca, Onuachu

        Yılport Samsunspor: Okan Kocuk, Haluk Mustafa Tan, Satka, Alim Öztürk, Soner Gönül, Taylan Antalyalı, Bennasser, Holse, Muhammed Gümüşkaya, Emre Kılınç, Mouandilmadji

        Goller: Dk. 21 Benkovic, Dk. 45+1 Onuachu (Trabzonspor)

        TRABZON

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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