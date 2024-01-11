Stat:PaparaPark

Hakemler: Cihan Aydın, Deniz Cafer Özaral, Hakan Yemişken

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Baniya, Benkovic, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Mendy, Bakasetas, Fountas, Visca, Onuachu

Yılport Samsunspor: Okan Kocuk, Haluk Mustafa Tan, Satka, Alim Öztürk, Soner Gönül, Taylan Antalyalı, Bennasser, Holse, Muhammed Gümüşkaya, Emre Kılınç, Mouandilmadji

Goller: Dk. 21 Benkovic, Dk. 45+1 Onuachu (Trabzonspor)

TRABZON

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