Stat:PaparaPark

Hakemler: Cihan Aydın, Deniz Cafer Özaral, Hakan Yemişken

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen (Dk. 75 Mehmet Can Aydın), Baniya, Benkovic, Eren Elmalı, Berat Özdemir (Dk. 75 Bardhi), Mendy, Bakasetas, Fountas (Dk. 86 Umut Güneş), Visca (Dk. 90 Kerem Şen), Onuachu (Dk. 90 Enis Destan)

Yılport Samsunspor: Okan Kocuk, Haluk Mustafa Tan, Satka, Alim Öztürk, Soner Gönül (Dk. 46 Zeki Yavru), Taylan Antalyalı, Bennasser (Dk. 62 Tait), Holse (Dk. 62 Ercan Kara), Muhammed Gümüşkaya (Dk. 62 Fofana), Emre Kılınç, Mouandilmadji (Dk. 80 Dimata)

Goller: Dk. 21 Benkovic, Dk. 45+1 Onuachu (Trabzonspor), Dk. 90+4 Taylan Antalyalı (penaltıdan) (Yılport Samsunspor)

Sarı kartlar: Dk. 72 Benkovic, Dk. 79 Fountas, Dk. 81 Mehmet Can Aydın (Trabzonspor), Dk. 87 Haluk Mustafa Tan (Yılport Samsunspor)

TRABZON

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.