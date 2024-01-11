Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor-Samsunspor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'de 16. haftanın erteleme müsabakasında Trabzonspor'a 2-1 yenilen Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Markus Gisdol, rakipleri karşısında ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 22:52 Güncelleme: 11.01.2024 - 22:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor-Samsunspor maçının ardından
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'de 16. haftanın erteleme müsabakasında Trabzonspor'a 2-1 yenilen Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Markus Gisdol, rakipleri karşısında ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını söyledi.

        Gisdol, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok sıkı sıkıya geçen bir maç oynadıklarını belirterek, "2 gol yedik, 1'i korner, diğeri frikikten geldi. Bu tip gollerin yenmemesi lazım. Eğer 2 gol geriden geliyorsanız, geri gelmek zor oluyor." dedi.

        İkinci yarıda her şeyi denediklerini ifade eden Gisdol, "Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Ama ne yazık ki gol çok geç dakikada geldi. Pazar günü bir maçımız var, çok fazla vaktimiz yok. Takımdaki arkadaşlarla konuşup, bu maça en iyi şekilde nasıl hazırlanabiliriz, onu net şekilde oyuncularımıza aktaracağız." şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bakan Bayraktar: Doğalgazda zam planı yok
        Bakan Bayraktar: Doğalgazda zam planı yok
        Mehmet ayan yazdı: Kırkpınar
        Mehmet ayan yazdı: Kırkpınar
        Fenerbahçe, Bonucci'yi resmen açıkladı!
        Fenerbahçe, Bonucci'yi resmen açıkladı!
        İsrail'e açılan soykırım davası başladı
        İsrail'e açılan soykırım davası başladı
        Krunic, Fenerbahçe için geliyor!
        Krunic, Fenerbahçe için geliyor!
        FAA, Boeing kalite kontrolü hakkında soruşturma başlattı
        FAA, Boeing kalite kontrolü hakkında soruşturma başlattı
        Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyon!
        Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyon!
        Fatih Camii imamı ilk kez konuştu
        Fatih Camii imamı ilk kez konuştu
        Buruk'tan hakem ve penaltı tepkisi!
        Buruk'tan hakem ve penaltı tepkisi!
        MHP 55 başkan adayını daha açıkladı
        MHP 55 başkan adayını daha açıkladı
        "Kadro planlamasının iflas beyanı!"
        "Kadro planlamasının iflas beyanı!"
        Kalça ameliyatı için Türkiye'ye gelen İngiliz hayatını kaybetti
        Kalça ameliyatı için Türkiye'ye gelen İngiliz hayatını kaybetti
        Cimbom, Sivas'ta takıldı!
        Cimbom, Sivas'ta takıldı!
        Bitcoin, Nasdaq ve New York Borsası'nda
        Bitcoin, Nasdaq ve New York Borsası'nda
        Peş peşe iki facia ucuz atlatıldı!
        Peş peşe iki facia ucuz atlatıldı!
        "Atatürk'ün insani tarafını da gösterdik"
        "Atatürk'ün insani tarafını da gösterdik"
        Epstein belgelerindeki Türkiye detayları hakkında bilinenler
        Epstein belgelerindeki Türkiye detayları hakkında bilinenler
        Dizi görüşmeleri askıda tiyatroya devam
        Dizi görüşmeleri askıda tiyatroya devam
        "Her karakterin duygusu çok yoğun"
        "Her karakterin duygusu çok yoğun"
        Ömürlerinin 66 yılını hayvancılığa verdiler
        Ömürlerinin 66 yılını hayvancılığa verdiler

        Benzer Haberler

        Trabzonspor - Samsunspor: 2-1
        Trabzonspor - Samsunspor: 2-1
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Trabzonspor-Samsunspor maçından notlar
        Trabzonspor-Samsunspor maçından notlar
        Trabzon'da ehliyetsiz sürücünün çarptığı motosikletli kurye ağır yaralandı
        Trabzon'da ehliyetsiz sürücünün çarptığı motosikletli kurye ağır yaralandı
        Trabzonspor Başkanı Doğan ve yönetim kurulu üyeleri, kurullarla bir araya g...
        Trabzonspor Başkanı Doğan ve yönetim kurulu üyeleri, kurullarla bir araya g...