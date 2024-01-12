Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 14 Ocak Pazar günü deplasmanda Bitexen Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, Yılport Samsunspor ile oynanan karşılaşmada forma giyen futbolcular yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer oyuncular ise antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma ve pas çalışması yaptı. 5'e 2 ile devam eden antrenman, çift kale maçın ardından sona erdi.

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.