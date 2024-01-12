Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 14 Ocak Pazar günü deplasmanda Bitexen Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 17:52 Güncelleme: 12.01.2024 - 18:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 14 Ocak Pazar günü deplasmanda Bitexen Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, Yılport Samsunspor ile oynanan karşılaşmada forma giyen futbolcular yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

        Diğer oyuncular ise antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma ve pas çalışması yaptı. 5'e 2 ile devam eden antrenman, çift kale maçın ardından sona erdi.

        Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cenazedeki 6 kişiyi öldüren kazada dava açıldı!
        Cenazedeki 6 kişiyi öldüren kazada dava açıldı!
        "Emekli maaşlarına ilişkin çalışma var"
        "Emekli maaşlarına ilişkin çalışma var"
        Seçil Erzan: MASAK herkesin hesaplarını incelesin!
        Seçil Erzan: MASAK herkesin hesaplarını incelesin!
        Özbek'ten flaş açıklamalar!
        Özbek'ten flaş açıklamalar!
        Erden Timur'dan Icardi açıklaması!
        Erden Timur'dan Icardi açıklaması!
        İş insanını öldüren caninin cezası açıklandı!
        İş insanını öldüren caninin cezası açıklandı!
        O hastaların tehlikeli tercihleri: Kaplumbağa kanı içen var
        O hastaların tehlikeli tercihleri: Kaplumbağa kanı içen var
        BankAVM!
        BankAVM!
        ABD ve İngiltere, Yemen'de Husi hedeflerini vurdu
        ABD ve İngiltere, Yemen'de Husi hedeflerini vurdu
        Rade Krunic, İstanbul'da!
        Rade Krunic, İstanbul'da!
        Bakan Özhaseki'den 1 bölgemiz için kar uyarısı!
        Bakan Özhaseki'den 1 bölgemiz için kar uyarısı!
        Ayasofya'da yeni düzenleme başlıyor
        Ayasofya'da yeni düzenleme başlıyor
        Meslek eğitiminin lise eğitimindeki payı ne oldu?
        Meslek eğitiminin lise eğitimindeki payı ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayımızı açıklayacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayımızı açıklayacağız
        MHK'den VAR ve hakem değişiklikleri!
        MHK'den VAR ve hakem değişiklikleri!
        'Mansur başkan ile sıkıntım olmadı, asla olmaz'
        'Mansur başkan ile sıkıntım olmadı, asla olmaz'
        İsrail'e 'soykırım davası'nda kritik gün
        İsrail'e 'soykırım davası'nda kritik gün
        Aylardır aranıyordu... Nihayet bulundu
        Aylardır aranıyordu... Nihayet bulundu
        Yine, yeniden! Pandemi tedbirleri geri dönüyor
        Yine, yeniden! Pandemi tedbirleri geri dönüyor
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Trabzon'da bıçak ve yanıcı madde ile stada girmeye çalışan 2 taraftar yakal...
        Trabzon'da bıçak ve yanıcı madde ile stada girmeye çalışan 2 taraftar yakal...
        Trabzon'da "Yunus Emre ve Türkçemiz" konulu söyleşi düzenlendi
        Trabzon'da "Yunus Emre ve Türkçemiz" konulu söyleşi düzenlendi
        Trabzonspor zirveden kopmadı
        Trabzonspor zirveden kopmadı
        Ortahisar Belediye Başkanı Genç, Filistinli öğrencilerle bir araya geldi
        Ortahisar Belediye Başkanı Genç, Filistinli öğrencilerle bir araya geldi
        Trabzon'da başı teneke kutuya sıkışan kedi kurtarıldı
        Trabzon'da başı teneke kutuya sıkışan kedi kurtarıldı
        Türk çayına en çok rağbet Belçika'dan
        Türk çayına en çok rağbet Belçika'dan