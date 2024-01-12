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        Trabzonspor Kulübü Başkanı Doğan'dan THY'ye ziyaret

        Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, uzun yıllardır sponsorluğuyla kulübe katkı sağlayan Türk Hava Yolları'nı (THY) ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 23:39 Güncelleme: 12.01.2024 - 23:39
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        Trabzonspor Kulübü Başkanı Doğan'dan THY'ye ziyaret
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        Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, uzun yıllardır sponsorluğuyla kulübe katkı sağlayan Türk Hava Yolları'nı (THY) ziyaret etti.

        Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre Doğan, THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat'ı ziyaret ederek bir süre görüştü.

        Bolat, Doğan'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Yaptığımız görüşmede sporun birleştirici gücüne inanan, markamızın bu alandaki yatırımlarını ve Trabzonspor Kulübü ile 2024 yılı iş birliği ve sponsorlukları üzerine konuştuk." ifadesini kullandı.

        Doğan ise Bolat'a bugüne kadar olan destekleri dolayısıyla teşekkür ederek, şu değerlendirmede bulundu:

        "Türk Hava Yolları, ülkemizin en büyük ve en değerli markasıdır. Uzun yıllardan beri kulübümüzle yapılan sponsorluk anlaşmalarıyla birlikte karşılıklı olarak önemli kazanımlar elde ettik. Yeni yıl itibarıyla da yapacağımız iş birliği ve sponsorluk anlaşmalarıyla beraber birlikteliğimizi sürdüreceğiz. Türk Hava Yolları gibi dünya çapında bir marka ile iş birliği yapmak hepimizi gururlandırıyor. Bu anlaşmalar ve iş birlikleri, kulübümüzün vizyonunun genişlemesine de büyük katkı sağlıyor."

        Doğan, Bolat'a isminin yazılı olduğu bordo-mavili formayı hediye etti.

        Bolat ise Doğan'a, THY'nin bordo-mavi renklerle donatılmış maket uçağını armağan ederek başarı diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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