Trabzon'da gürültü çıkararak çevreye rahatsızlık veren 3 araç trafikten men edildi

Trabzon'da, gürültü çıkararak çevreye rahatsızlık verdiği belirlenen 3 sürücüye toplamda 19 bin 317 lira ceza uygulandı, araçlar trafikten men edildi.

İl ve ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı denetimlerde, 3 aracın çevreye rahatsızlık verdiği tespit edildi.

Yapılan denetimde, 3 araçta standart dışı egzoz bulunduğu belirlendi.

Sürücülere toplam 19 bin 317 lira ceza verilerek ceza puanları düşürüldü, araçlar ise trafikten men edildi.

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