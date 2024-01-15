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        Trabzonspor, Manisa FK maçının hazırlıklarına başladı

        Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda sahasında Manisa FK ile 18 Ocak Perşembe günü yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 15:05 Güncelleme: 15.01.2024 - 15:05
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        Trabzonspor, Manisa FK maçının hazırlıklarına başladı
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        Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda sahasında Manisa FK ile 18 Ocak Perşembe günü yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

        Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, Trendyol Süper Lig'de dün Bitexen Antalyaspor ile oynanan karşılaşmada forma giyen futbolcular yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

        Diğer oyuncular ise antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma, 5'e 2 ve dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi. Dayanıklılık çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maç ile tamamlandı.

        Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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