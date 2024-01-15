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        1461 Trabzon FK, teknik direktör Sait Karafırtınalar ile anlaştı

        TFF 2. Lig ekiplerinden 1461 Trabzon FK, teknik direktör Sait Karafırtınalar ile anlaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 16:44 Güncelleme: 15.01.2024 - 16:49
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        1461 Trabzon FK, teknik direktör Sait Karafırtınalar ile anlaştı
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        TFF 2. Lig ekiplerinden 1461 Trabzon FK, teknik direktör Sait Karafırtınalar ile anlaştı.

        Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, teknik direktör Sait Karafırtınalar ile 2023-2024 futbol sezonunun sonuna kadar anlaşmaya varıldığı ifade edildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "1461 Trabzon FK'nin yeni teknik direktörü Sait Karafırtınalar, teknik direktörlük kariyerine o dönem Süper Lig'de mücadele eden Bucaspor'da başlamıştır. Daha sonrasında Karşıyaka, Kayseri Erciyespor, Manisaspor, Boluspor, Altay, Ümraniyespor ve Adanaspor gibi takımlarda çalışan tecrübeli teknik adam, geçen sezon ise Bucaspor'un başında 2. Lig play-off finali maçına çıkmıştır. UEFA-Pro lisansına sahip 55 yaşındaki Karafırtınalar, profesyonel teknik direktörlük kariyerinde 326 karşılaşmaya çıkmıştır."

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