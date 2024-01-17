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        Özdemir Bayraktar Planetaryum ve Bilim Merkezi'ni 11 bin öğrenci ziyaret etti

        Trabzon'da Kasım 2023'te açılan Özdemir Bayraktar Planetaryum ve Bilim Merkezi'ni 11 bin 914 ilkokul ve ortaokul öğrencisi ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 13:23 Güncelleme: 17.01.2024 - 13:37
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        Özdemir Bayraktar Planetaryum ve Bilim Merkezi'ni 11 bin öğrenci ziyaret etti
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        Trabzon'da Kasım 2023'te açılan Özdemir Bayraktar Planetaryum ve Bilim Merkezi'ni 11 bin 914 ilkokul ve ortaokul öğrencisi ziyaret etti.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

        "Müdürlüğümüz ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi arasındaki protokol ile 11 bin 914 ilkokul ve ortaokul öğrencisi Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi'ni ziyaret etti. Protokol kapsamında 2'nci sınıftan 8'inci sınıfa kadar 60 bin öğrencimizin bilim merkezini ziyaret etmesi hedeflenmektedir."

        Pazarkapı mevkisinde 2 bin 200 metrekare alanda kurulan merkezde, astronomi, havacılık ve uzay, teknoloji, matematik ve fen bilimleri olmak üzere 5 alanda atölye öğrencilere hizmet veriyor.

        Dene-yap atölyesi de bulunan merkezde tasarım ve üretim, robotik ve kodlama, elektronik programlama gibi eğitimlerin de sağlanıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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