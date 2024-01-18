TTSO, Bakü'de sağlık sektörü temsilcileriyle görüştü Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO), Ticaret Bakanlığının Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması (HİSER) projesi kapsamında Bakü'de sağlık turizmiyle ilgili görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO), Ticaret Bakanlığının Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması (HİSER) projesi kapsamında Bakü'de sağlık turizmiyle ilgili görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.

TTSO'dan yapılan yazılı açıklamada, TTSO Başkanı Erkut Çelebi, Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta ve beraberindeki heyetin, Ticaret Bakanlığının HİSER projeleri kapsamında desteklediği Trabzon Sağlık Turizmi Projesi doğrultusunda Azerbaycan'daki sağlık kuruluşlarıyla ikili görüşme geçekleştirdiği belirtildi.

Proje kapsamında Trabzon'daki sağlık sektörünün tanıtımının yapıldığı görüşmelerde, Bakü'de bulunan proje yararlanıcısı hastane, sağlık kuruluşu ve acentelerin yer aldığı ikili iş görüşmesi etkinliği düzenlendiği ifade edildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen TTSO Başkanı Erkut Çelebi, Trabzon için sağlık turizminin önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Odamızın yürüttüğü Trabzon Sağlık Turizmi Projesi kapsamında Azerbaycan’da temaslarda bulunuyoruz. Azerbaycan, Gürcistan'la birlikte en önemli hedef pazarlarımız arasında yer alıyor. Bakü'ye direkt uçak seferlerinin olması büyük bir avantaj. Aynı şekilde Tiflis için de direkt seferler koyulması konusunda görüşmelerimiz sürüyor. Azerbaycan'daki ikili iş görüşmeleri sağlık sektörümüz açısından çok verimli geçti. Sağlık turizminde dost ve kardeş ülkemiz Azerbaycan'la önemli çalışmalara, ortaklıklara imza atacağımıza inanıyoruz."