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        "3. Ulusal Fotoğraf Yarışması"na başvurular başladı

        Trabzon Sağlık Müdürlüğünce organize edilen, "Kadrajını Sağlığa Çevir" temalı "3. Ulusal Fotoğraf Yarışması"na başvurular başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 10:40 Güncelleme: 18.01.2024 - 10:40
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        "3. Ulusal Fotoğraf Yarışması"na başvurular başladı
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        Trabzon Sağlık Müdürlüğünce organize edilen, "Kadrajını Sağlığa Çevir" temalı "3. Ulusal Fotoğraf Yarışması"na başvurular başladı.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarışmanın Trabzon Fotoğraf Sanatı Derneği iş birliği ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu desteğiyle düzenleneceği belirtildi.

        Bu yıl üçüncüsü organize edilecek yarışmanın sağlık camiası ve sanatseverler için hayırlı olması temenni edilen açıklamada, "Sağlıklı yaşamı teşvik eden anları, etkinlikleri, manzaraları veya günlük yaşamdaki unsurları yansıtan, insanların sağlıklı yaşam tercihlerini, doğanın sağlık üzerindeki olumlu etkilerini veya sağlıklı bir toplumun unsurlarını gösteren fotoğraflarla, tüm fotoğraf severler katılım sağlayabilir." ifadesi kullanıldı.

        Yarışmaya son katılım tarihinin 30 Nisan, sonuçların ise 9 Mayıs'ta ilan edileceği vurgulanan açıklamada, başvuruların "https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/yarisma/detay/kadrajini-sagliga-cevir-sifa-eli-3-ulusal-fotograf-yarismasi-tr" adresinden yapılabileceği kaydedildi.

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