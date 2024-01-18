Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Genç kadının böbreğinde tespit edilen 20 santimetrelik kitle başarıyla alındı

        MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde oturan 21 yaşındaki Şahizer Seller'in böbreğinden ana toplardamarına uzanan kötü huylu kitle, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesindeki başarılı operasyonla alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 12:47 Güncelleme: 18.01.2024 - 12:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Genç kadının böbreğinde tespit edilen 20 santimetrelik kitle başarıyla alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde oturan 21 yaşındaki Şahizer Seller'in böbreğinden ana toplardamarına uzanan kötü huylu kitle, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesindeki başarılı operasyonla alındı.

        Böbrek ağrısı şikayetiyle başvurduğu Kelkit Devlet Hastanesinde böbreğinde kitle tespit edilen Seller, ileri tetkik ve tedavi için Trabzon'daki KTÜ Farabi Hastanesine yönlendirildi.

        Tıp Fakültesi Üroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlke Onur Kazaz'a müracaat eden Seller'in tetkiklerinde, 20 santimetrelik kitlenin böbrekten ana toplardamara kadar uzandığı saptandı.

        Kitlenin vakit kaybedilmeden alınmasına karar veren Doç. Dr. Kazaz, Kalp Damar Cerrahisi Bölümü'nden Prof. Dr. Ahmet Coşkun Özdemir, Genel Cerrahi Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Arif Burak Çekiç ve Üroloji Bölümü'nden Dr. Öğretim Üyesi Fatih Çolak'tan oluşan ekiple hastayı ameliyata aldı.

        Başarılı operasyonla kötü huylu kitleden kurtulan Seller, hastanede 10 gün süren tedavisinin ardından taburcu edildi.

        - "Şu an için hastamız gayet sağlıklı, bir sorunu yok"

        Doç. Dr. İlke Onur Kazaz, AA muhabirine, hastanın dış merkezde tanı alıp büyük bir kitleyle kendilerine başvurduğunu söyledi.

        Hastaya ileri tetkikler yapıldığını anlatan Kazaz, "Tetkiklerde, sağ böbreğinde büyükçe bir kitle olduğunu ve yine bu kitlenin ana toplardamarın içerisinde neredeyse kalbe kadar ilerlediğini gördük. Bunlar böbrek kanseri hastalarında aslında nadir görülen ve çok zor cerrahi gerektiren durumlardır. Biz de hastanemizde kalp damar cerrahisi ve genel cerrahiyle hastaya ameliyat kararı aldık." diye konuştu.

        Hastanın bundan sonra akıllı ilaçlar kullanması gerektiğini belirten Kazaz, "Hastamız gayet sağlıklı, bir sorunu yok. Bundan sonra da inşallah olmayacak." dedi.

        - "Ağrılarım yok, şu an iyiyim"

        Şahizer Seller de ameliyatının başarılı geçmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

        Kontrollerinin devam ettiğini söyleyen Seller, "Eskiye göre ağrılarım yok, şu an iyiyim. Aldığım tedaviden çok memnun kaldım." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Metro çalışması sırasında iki bina çöktü!
        Metro çalışması sırasında iki bina çöktü!
        Kayak tesisinde şambrelle gelen ölüm! "Tel örgülerde açıklık vardı" iddiası!
        Kayak tesisinde şambrelle gelen ölüm! "Tel örgülerde açıklık vardı" iddiası!
        Deprem etkisi yaratan toprak kayması!
        Deprem etkisi yaratan toprak kayması!
        Tüneldeki korkunç kaza kamerada!
        Tüneldeki korkunç kaza kamerada!
        O kentte doğal afetler iki kat arttı!
        O kentte doğal afetler iki kat arttı!
        Atina'da Fatih Terim fırtınası!
        Atina'da Fatih Terim fırtınası!
        Bakandan yardım talimatı
        Bakandan yardım talimatı
        AKOM'dan İstanbul için fırtına alarmı!
        AKOM'dan İstanbul için fırtına alarmı!
        Almanya'da çifte vatandaşlık yasasında sona gelindi
        Almanya'da çifte vatandaşlık yasasında sona gelindi
        "Türkiye'nin umutları gökyüzünün ötesine taşınıyor"
        "Türkiye'nin umutları gökyüzünün ötesine taşınıyor"
        "Gözünü Atina'daki finale dikebilir"
        "Gözünü Atina'daki finale dikebilir"
        Kızıldeniz'de neler oluyor?
        Kızıldeniz'de neler oluyor?
        Kupa'da rotasyon zamanı
        Kupa'da rotasyon zamanı
        Adaylar netleşti
        Adaylar netleşti
        "Kayıp kuşak olma ihtimali yüksek"
        "Kayıp kuşak olma ihtimali yüksek"
        İSKİ'den açıklama geldi! Barajlar o veriye çok yakın!
        İSKİ'den açıklama geldi! Barajlar o veriye çok yakın!
        Pakistan'dan İran'a saldırı!
        Pakistan'dan İran'a saldırı!
        2 avukat ve 1 polis memuru tutuklandı! Karakolda uyuşturucu takası!
        2 avukat ve 1 polis memuru tutuklandı! Karakolda uyuşturucu takası!
        Trafikte 'kuyruklu' zarar var
        Trafikte 'kuyruklu' zarar var
        KÇÖ’de borçlanma yine yok
        KÇÖ’de borçlanma yine yok

        Benzer Haberler

        Trabzonspor, Jens Stryger Larsen ile yollarını ayırdı
        Trabzonspor, Jens Stryger Larsen ile yollarını ayırdı
        Trabzonspor Başkanı Doğan: Nwakaeme´nin maliyetini karşılamamız mümkün deği...
        Trabzonspor Başkanı Doğan: Nwakaeme´nin maliyetini karşılamamız mümkün deği...
        Trabzonspor-Galatasaray maçının biletleri satışa çıktı
        Trabzonspor-Galatasaray maçının biletleri satışa çıktı
        "3. Ulusal Fotoğraf Yarışması"na başvurular başladı
        "3. Ulusal Fotoğraf Yarışması"na başvurular başladı
        TTSO, Bakü'de sağlık sektörü temsilcileriyle görüştü
        TTSO, Bakü'de sağlık sektörü temsilcileriyle görüştü
        Trabzonspor, Manisa FK maçının hazırlıklarını tamamladı
        Trabzonspor, Manisa FK maçının hazırlıklarını tamamladı