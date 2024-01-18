Trabzonspor-Galatasaray maçını misafir takım taraftarları tribünden izleyebilecek

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında 21 Ocak Pazar günü oynanacak Trabzonspor-Galatarasay karşılaşmasına sarı-kırmızılı taraftarların alınmasına karar verildi.

Türkiye Spor Yazarları Derneği Trabzon Şubesinden yapılan yazılı açıklamada, İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısında, kulüplerin talebi doğrultusunda Papara Park'ta oynanacak Trabzonspor-Galatarasay maçında deplasman takımı seyircisinin tribüne alınmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

Karşılaşmayı misafir takım tribününde 2 bin 32 sarı-kırmızılı taraftarın izleyebileceği ifade edilen açıklamada, karşılaşmada toplam 2 bin 250 güvenlik görevlisinin görev yapacağı kaydedildi.

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