Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat:PaparaPark

Hakemler: Turgut Doman, Ali Tuna, Hüseyin Aylak

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Mehmet Can Aydın (Dk. 46 Fernandez), Baniya, Hüseyin Türkmen (Dk. 77 Berat Özdemir), Arif Boşluk, Mendy, Kerem Şen, Umut Güneş, Bardhi (Dk. 64 Visca), Fountas (Dk. 46 Göktan Gürpüz), Enis Destan (Dk. 86 Poyraz Yıldırım)

Manisa FK: Samet Karabatak, Bedirhan Altunbaş, Bartu Göçmen, Cissokho, Furkan Mehmet Doğan, Gakpa, Burak Altıparmak (Dk. 46 Oğuz Gürbulak), Kazım Can Kahya (Dk. 62 Bekir Karadeniz), Korenica (Dk. 74 Diallo), Mary (Dk. 46 Doğukan Emeksiz), Topalli (Dk. 46 Lima)

Goller: Dk. 7 Fountas, Dk. 28 ve 69 Enis Destan (Trabzonspor), Dk. 15 Korenica (Manisa FK)

TRABZON

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.