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        İBB Başkan adayı Kurum'dan Trabzonspor Başkanı Doğan'a ziyaret

        Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 23:12 Güncelleme: 19.01.2024 - 23:20
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        İBB Başkan adayı Kurum'dan Trabzonspor Başkanı Doğan'a ziyaret
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        Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ı ziyaret etti.

        Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Ertuğrul Doğan'ın, Murat Kurum'u ağırladığı belirtildi.

        Açıklamada Doğan'ın, "Kurum'a nezaketleri için teşekkür ediyorum. Çıktığı yolda başarılar diliyorum. Spora verdiği önem, sporcular için çizdiği vizyon gençlerimiz için umut olacaktır." ifadelerine yer verildi.

        Doğan, Kurum'a adının yazılı olduğu 61 numaralı forma hediye etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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