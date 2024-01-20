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        Dalış Amirliği Kursunu tamamlayan Trabzonlu itfaiye eri belgesini aldı

        Trabzon'da itfaiye eri Erhan Saraç, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) bünyesinde gerçekleştirilen Dalış Amirliği Kursunu başarıyla tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 16:15 Güncelleme: 20.01.2024 - 16:18
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        Dalış Amirliği Kursunu tamamlayan Trabzonlu itfaiye eri belgesini aldı
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        Trabzon'da itfaiye eri Erhan Saraç, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) bünyesinde gerçekleştirilen Dalış Amirliği Kursunu başarıyla tamamladı.

        Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında görevli Saraç, kursu başarıyla tamamlayarak Dalış Amirliği Sertifikasını aldı.

        Saraç, vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlamak adına Trabzon'un yanı sıra ülkenin dört bir yanında verilecek göreve hazır olduğunu söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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