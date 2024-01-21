Stat:PaparaPark

Hakemler: Abdülkadir Bitigen, Erdem Bayık, Mustafa Sarvanlar

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Baniya (Dk. 46 Mehmet Can Aydın), Benkovic (Dk. 64 Bakasetas), Eren Elmalı, Berat Özdemir, Mendy, Bardhi (Dk. 79 Umut Güneş), Visca, Fountas (Dk. 84 Göktan Gürpüz), Enis Destan

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakçı (Dk. 45 Sanchez), Kaan Ayhan (Dk. 76 Tete), Torreira (Dk. 76 Ndombele), Kerem Demirbay (Dk. 76 Berkan Kutlu), Barış Alper Yılmaz, Mertens (Dk. 82 Icardi), Kerem Aktürkoğlu, Zaha

Goller: Dk. 13 ve 61 Zaha, Dk. 64 Kaan Ayhan, Dk. 80 ve 90+5 Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray) Dk. 79 Enis Destan (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 38 Baniya (Trabzonspor), Dk. 51 Torreira, Dk. 66 Abdülkerim Bardakçı (Yedek kulübesinden), Dk. 72 Nelsson, Dk. 90 Barış Alper Yılmaz (Galatasaray)

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