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        Trabzonspor, Avcı ile iç sahada daha az puan topladı

        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'de konuk ettiği Galatasaray'a 5-1 yenilen Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde iç sahada deplasmandan daha az puan topladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 11:02 Güncelleme: 22.01.2024 - 11:02
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        Trabzonspor, Avcı ile iç sahada daha az puan topladı
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        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'de konuk ettiği Galatasaray'a 5-1 yenilen Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde iç sahada deplasmandan daha az puan topladı.

        Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın göreve gelmesinin ardından yaptığı 7 deplasman maçında 4 galibiyet, 3 beraberlikle 15 puan elde ederek rakip sahada 2,14 puan ortalamasıyla oynadı.

        Bordo-mavili takım, iç sahada ise 6 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet sonucunda 10 puan toplarken 1,66 puan ortalamasında kaldı.

        - Dış sahadaki maçlar

        Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde dış sahada VavaCars Fatih Karagümrük ile 0-0, EMS Yapı Sivasspor ile 3-3 berabere kalırken, Fenerbahçe'yi 26 yıl sonra deplasmanda 3-2, Gaziantep FK'yi de 3-1'lik sonuçla mağlup etti.

        Karadeniz ekibi, İstanbulspor karşısında 2-1 önde götürdüğü karşılaşmanın 73. dakikasında rakibin çekilmesi üzerine 3-0 hükmen galip ilan edildi.

        Daha sonra MKE Ankaragücü deplasmanından 1-0'lık galibiyetle dönen bordo-mavili takım, Bitexen Antalyaspor karşısında da eksik oyuncularının fazla oluşuna rağmen 1-1'lik sonuçla sahadan ayrıldı.

        - İç sahada kayıp fazla

        Trabzonspor, Avcı ile sahasında Corendon Alanyaspor'u 1-0, TÜMOSAN Konyaspor ve Yılport Samsunspor'u 2-1'lik sonuçla mağlup etti.

        Mondihome Kayserispor'a 1-0, Galatasaray'a 5-1 yenilen Karadeniz ekibi, RAMS Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.

        - İç sahada 228 hafta sonra en farklı yenilgi

        Galatasaray'a 5-1 mağlup olan Trabzonspor, tarihi yenilgilerinden birini aldı.

        En son 2017-2018 sezonunun 8. haftasında sahasında Akhisarspor'a 6-1 mağlup olan bordo-mavili takım, Galatasaray karşısında 228 hafta sonra en farklı yenilgisini yaşadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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