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        Trabzonspor'da Bakasetas iz bıraktı

        SELÇUK KILIÇ - Trabzonspor'da dünkü Galatasaray karşılaşmasıyla son maçına çıktığını açıklayarak taraftarlara veda eden Anastasios Bakasetas, bordo-mavili takımda iz bırakan yabancı oyunculardan biri oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 11:39 Güncelleme: 22.01.2024 - 11:39
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        Trabzonspor'da Bakasetas iz bıraktı
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        SELÇUK KILIÇ - Trabzonspor'da dünkü Galatasaray karşılaşmasıyla son maçına çıktığını açıklayarak taraftarlara veda eden Anastasios Bakasetas, bordo-mavili takımda iz bırakan yabancı oyunculardan biri oldu.

        Bordo-mavili kulübe 2020-2021 sezonunun devre arasında Alanyaspor'dan 3 milyon avro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Yunan futbolcu, 122 resmi maçta forma giyerken rakip fileleri 33 kez havalandırdı.

        Karadeniz ekibinde Bakasetas'ı, kadro dışı bırakılan Abdülkadir Ömür 25 golle takip ediyordu.

        - Sezonlara göre gol katkısı

        İlk olarak 2020-2021 sezonunun 22. haftasındaki Beşiktaş karşılaşmasında görev alan Bakasetas, bordo-mavili formayla sezonu 19 lig maçında 6 golle tamamlamayı başardı.

        İkinci sezonunda 34 lig maçında 8, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki 5 mücadelede 1 gol atan Yunan futbolcu, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 4 müsabakada forma giyip gol kaydedemezken toplamda 43 resmi karşılaşmada 9 kez rakip fileleri havalandırdı.

        Bakasetas, 2022-2023'te ise bordo-mavili takımda en fazla golü kaydettiği sezonu yaşadı. Yunan futbolcu, ligde 27 maçta 8, UEFA Avrupa Ligi'nde 6 karşılaşmada 3, Şampiyonlar Ligi play-off turunda 2 müsabakada 1, Süper Kupa mücadelesinde 1 gol attı. Ziraat Türkiye Kupası'nda 3, Konferans Ligi'nde 2 maçta oynayan Bakasetas, toplamda 41 resmi karşılaşmada 13 gol kaydetti.

        Bakasetas, bu sezon ise 18 lig maçında rakip fileleri 4 kez havalandırdı, Ziraat Türkiye Kupası'nda 1 maçta 1 gol olmak üzere 19 mücadelede 5 gol attı.

        Yunan oyuncu, söz konusu dönemde 21 de asist yaparak skor üretimine destek verdi.

        - Şampiyonluk sevinci yaşadı

        Bakasetas, Trabzonspor'da 2021-2022 sezonunda şampiyonluk sevinci yaşadı. 37 sezon aradan sonra şampiyonluk kupasını kaldıran bordo-mavili takımda Yunan oyuncu, bu büyük özleme son veren oyuncular arasında yer aldı.

        Bakasetas, 2022-2023 sezonu öncesinde Sivasspor'u 4-0 yenerek Süper Kupa'yı müzesine getiren bordo-mavili takımın kadrosunda yer alırken bu karşılaşmada da 1 gol attı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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