Trabzon'da halk sağlığı uzmanı Şanver, vatandaşları bulaşıcı hastalıklara karşı uyardı Trabzon Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı halk sağlığı uzmanı Dr. Tuğçe Mehlika Şanver, hastalıklardan korunmanın en önemli yolunun bireysel sorumluluk alarak kendini korumak olduğunu bildirdi.

Trabzon Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı halk sağlığı uzmanı Dr. Tuğçe Mehlika Şanver, hastalıklardan korunmanın en önemli yolunun bireysel sorumluluk alarak kendini korumak olduğunu bildirdi.

Karadeniz Teknik Üniversitesinden (KTÜ) yapılan yazılı açıklamaya göre, Tuğçe Mehlika Şanver, "Kış Mevsiminde Artan Solunum Yolu Enfeksiyonları ve Korunma Yolları" konusunda KTÜ Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü Radyo/TV Birimi tarafından planlanan ve yürütülen televizyon programının konuğu oldu.

Şanver, kış mevsiminde havaların soğumasıyla kapalı alanlarda bulunma durumunun arttığını belirterek, "Aynı zamanda bu kapalı ortamların havalandırılmasında eksiklikler olabilmektedir. Solunum yolları hastalıkları, damlacık yoluyla bulaşmakta yani öksürme, hapşırma ve hasta kişiyle aynı ortamda belirli bir süre bulunmakla bulaşmaktadır. Soğuk havalar, burun mukozalarının kurumasına neden olmaktadır. Bu kuruluk, kişiyi virüslere karşı daha hassas bir duruma getirmektedir." ifadelerini kullandı.

Mevsimsel grip konusuna da dikkati çeken Şanver, şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanlığının açıklamış olduğu üç virüs gündemdedir. Bunlar İnfulenza, Kovid ve RSV virüsüdür. Özellikle gripte yüksek ateş, yaygın kas ağrısı ve öksürük ön plandadır. Mevsimsel gripte antiviral ilaç kullanma durumu vardır. Semptomlar başladıktan sonra ilk 48 saat içerisinde ilaçlara başlamak gerekmektedir ki etkili olsun. Bu şekilde hastalığı daha kolay atlatmamız sağlanmaktadır."

Şanver, gripten korunma yollarına ilişkin de şu bilgileri paylaştı:

"Hastalıklardan korunmanın en önemli yolu, bireysel sorumluluk alarak kendimizi korumaktır. Bu korunma yolları arasında sağlıklı ve dengeli beslenme, fiziksel aktivite yapma, doktor kontrollerini ihmal etmeme, bağışıklık sistemini güçlü tutma, kişisel hijyene dikkat etme, su ve sabun ile el yıkama gibi örnekler sayılabilmektedir. Aynı zamanda hasta kişilerin, topluluk ortamına girerken maske takmaları önerilmektedir. Özellikle 65 yaş üstü kişilere, çocuklara ve gebelere (ilk 3 ay harici) ve kronik hastalığı olanlara grip aşısı mutlaka önerilmektedir."