Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da halk sağlığı uzmanı Şanver, vatandaşları bulaşıcı hastalıklara karşı uyardı

        Trabzon Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı halk sağlığı uzmanı Dr. Tuğçe Mehlika Şanver, hastalıklardan korunmanın en önemli yolunun bireysel sorumluluk alarak kendini korumak olduğunu bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 12:46 Güncelleme: 22.01.2024 - 12:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da halk sağlığı uzmanı Şanver, vatandaşları bulaşıcı hastalıklara karşı uyardı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzon Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı halk sağlığı uzmanı Dr. Tuğçe Mehlika Şanver, hastalıklardan korunmanın en önemli yolunun bireysel sorumluluk alarak kendini korumak olduğunu bildirdi.

        Karadeniz Teknik Üniversitesinden (KTÜ) yapılan yazılı açıklamaya göre, Tuğçe Mehlika Şanver, "Kış Mevsiminde Artan Solunum Yolu Enfeksiyonları ve Korunma Yolları" konusunda KTÜ Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü Radyo/TV Birimi tarafından planlanan ve yürütülen televizyon programının konuğu oldu.

        Şanver, kış mevsiminde havaların soğumasıyla kapalı alanlarda bulunma durumunun arttığını belirterek, "Aynı zamanda bu kapalı ortamların havalandırılmasında eksiklikler olabilmektedir. Solunum yolları hastalıkları, damlacık yoluyla bulaşmakta yani öksürme, hapşırma ve hasta kişiyle aynı ortamda belirli bir süre bulunmakla bulaşmaktadır. Soğuk havalar, burun mukozalarının kurumasına neden olmaktadır. Bu kuruluk, kişiyi virüslere karşı daha hassas bir duruma getirmektedir." ifadelerini kullandı.

        Mevsimsel grip konusuna da dikkati çeken Şanver, şöyle devam etti:

        "Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanlığının açıklamış olduğu üç virüs gündemdedir. Bunlar İnfulenza, Kovid ve RSV virüsüdür. Özellikle gripte yüksek ateş, yaygın kas ağrısı ve öksürük ön plandadır. Mevsimsel gripte antiviral ilaç kullanma durumu vardır. Semptomlar başladıktan sonra ilk 48 saat içerisinde ilaçlara başlamak gerekmektedir ki etkili olsun. Bu şekilde hastalığı daha kolay atlatmamız sağlanmaktadır."

        Şanver, gripten korunma yollarına ilişkin de şu bilgileri paylaştı:

        "Hastalıklardan korunmanın en önemli yolu, bireysel sorumluluk alarak kendimizi korumaktır. Bu korunma yolları arasında sağlıklı ve dengeli beslenme, fiziksel aktivite yapma, doktor kontrollerini ihmal etmeme, bağışıklık sistemini güçlü tutma, kişisel hijyene dikkat etme, su ve sabun ile el yıkama gibi örnekler sayılabilmektedir. Aynı zamanda hasta kişilerin, topluluk ortamına girerken maske takmaları önerilmektedir. Özellikle 65 yaş üstü kişilere, çocuklara ve gebelere (ilk 3 ay harici) ve kronik hastalığı olanlara grip aşısı mutlaka önerilmektedir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Sofradaki beyaz tehlike!
        Sofradaki beyaz tehlike!
        Ancelotti'ye Arda Güler tepkisi!
        Ancelotti'ye Arda Güler tepkisi!
        Hindistan'da tartışmalı tapınak açıldı
        Hindistan'da tartışmalı tapınak açıldı
        48'de futbolcu, 54'te antrenördü! 55'inde takımın başında
        48'de futbolcu, 54'te antrenördü! 55'inde takımın başında
        Abdülkadir'e 5 milyon Euro!
        Abdülkadir'e 5 milyon Euro!
        Akdeniz'deki sıcaklık rekoru kasırgalara yol açabilir!
        Akdeniz'deki sıcaklık rekoru kasırgalara yol açabilir!
        Sibel'e 9 kez kafa atmıştı! Duruşmaya işkenceleri damga vurdu!
        Sibel'e 9 kez kafa atmıştı! Duruşmaya işkenceleri damga vurdu!
        ABD'de dondurucu soğuklar can aldı!
        ABD'de dondurucu soğuklar can aldı!
        Maaş zammında yıllık artış ne olacak?
        Maaş zammında yıllık artış ne olacak?
        "Sorgulamak lazım"
        "Sorgulamak lazım"
        Trabzonspor - Galatasaray yazar yorumları
        Trabzonspor - Galatasaray yazar yorumları
        Türkiye'de ilk kez bir 'albino çakal' görüntülendi
        Türkiye'de ilk kez bir 'albino çakal' görüntülendi
        Penaltı var mı? Faul kararı doğru mu?
        Penaltı var mı? Faul kararı doğru mu?
        İkinci kez anne oluyor
        İkinci kez anne oluyor
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 6 bölgede kar ve sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 6 bölgede kar ve sağanak!
        Vapurdan düştü! Boğazda can pazarı!
        Vapurdan düştü! Boğazda can pazarı!
        "Şu ana kadar başıma gelmedi"
        "Şu ana kadar başıma gelmedi"
        "Okan Buruk sahaya kartvizit attı"
        "Okan Buruk sahaya kartvizit attı"
        Hayvana eziyete suçüstü! 80 horoz kurtarıldı
        Hayvana eziyete suçüstü! 80 horoz kurtarıldı
        Goller öncesi faul var mı?
        Goller öncesi faul var mı?

        Benzer Haberler

        Tekerlekli sandalyeye mahkum olan SCA hastası 11 yıl sonra yeniden yürüdü
        Tekerlekli sandalyeye mahkum olan SCA hastası 11 yıl sonra yeniden yürüdü
        Trabzonspor, Bakasetas'ın Panathinaikos'a transferi için görüşmelere başlad...
        Trabzonspor, Bakasetas'ın Panathinaikos'a transferi için görüşmelere başlad...
        Trabzonspor'da Bakasetas iz bıraktı
        Trabzonspor'da Bakasetas iz bıraktı
        Trabzonspor, Avcı ile iç sahada daha az puan topladı
        Trabzonspor, Avcı ile iç sahada daha az puan topladı
        Trabzonspor- Galatasaray maçının ardından
        Trabzonspor- Galatasaray maçının ardından
        Trabzonspor - Galatasaray maçının ardından
        Trabzonspor - Galatasaray maçının ardından