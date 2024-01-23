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        Doğu Karadeniz'de 74 köyle ulaşım sağlanamıyor

        Gümüşhane, Giresun, Artvin ve Rize'de 74 köyün yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 11:34 Güncelleme: 23.01.2024 - 11:34
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        Doğu Karadeniz'de 74 köyle ulaşım sağlanamıyor
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        Gümüşhane, Giresun, Artvin ve Rize'de 74 köyün yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

        Gümüşhane'de pazar akşamından itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 99 köy yolundan 78'i açıldı.

        İl Özel İdaresi ekipleri, diyaliz hastaları, cenaze ve acil durum olan köylere öncelik vererek 27 personel ve 13 iş makinesiyle halen kapalı 21 köy yolunda çalışmalarına devam ediyor.

        - Giresun

        Giresun'da da kar sebebiyle kapanan 62 köy yolundan 54'ü ulaşıma açıldı.

        İl Özel İdaresi ekipleri, Alucra'da 6, Çamoluk'ta 1 ve Dereli'de 1 olmak üzere 8 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

        - Rize

        Çamlıhemşin ilçesinde 7, İkizdere'de 12 olmak üzere toplam 19 köy yolunun ulaşıma kapandığı Rize'de, İl Özel İdaresinin 13 personeli, 9 iş makinesiyle çalışmalarına devam ediyor.

        Karayolları ekipleri ise Ovit Dağı Sivrikaya mevkisindeki tünel bölgesi ile Ayder Yaylası'nda ulaşımda aksama yaşanmaması için tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.

        - Artvin

        Artvin'in Ardanuç ve Şavşat ilçelerinde etkili olan kar yağışı sonucu 26 köy yolu kapandı.

        İl Özel İdaresi ekipleri, söz konusu yolların açılması için çalışma yürütüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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