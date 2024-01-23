Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonsporlu futbolcu Mendy'nin hedefi Avrupa kupaları:

        Trabzonspor'un Fransız futbolcusu Batista Mendy, bu sezonun kalan bölümünü en iyi şekilde geçirerek Avrupa kupalarına katılım hakkı elde etmek istediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 12:18 Güncelleme: 23.01.2024 - 12:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonsporlu futbolcu Mendy'nin hedefi Avrupa kupaları:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzonspor'un Fransız futbolcusu Batista Mendy, bu sezonun kalan bölümünü en iyi şekilde geçirerek Avrupa kupalarına katılım hakkı elde etmek istediklerini söyledi.

        Mendy, Trabzonspor Dergisi'nin bu ayki sayısında yer alan röportajında, Trabzonspor Kulübü ve taraftarlarıyla ilgili izlenimlerini değerlendirerek, "Çok iyi insanlar var burada, kibar ve nazikler. Böyle bir ortamda olmak büyük avantaj ve beni mutlu ediyor. Benim bu sezon için hedefim, takımımızla iyi bir sezon geçirerek Avrupa kupalarına katılmaya hak kazanmaktır. Geçen zaman, Trabzonspor olarak lehimize işliyor. İnanıyorum ki her açıdan daha iyi günler bizi bekliyor." ifadelerini kullandı.

        Her oyuncunun kendine has özelliklerinin bulunduğunu anlatan Mendy, "Benim de öyle. Ama bunları iyi kullanmak önemli. Ben çok savaşan, sahada her şeyini takımı ve arkadaşları için veren biriyim. Özellikle top kazanma ve geçişlerdeki yeteneğim ile takımıma yardımcı olmak için çalışıyorum." şeklinde görüş belirtti.

        Mendy, kendinde daha önce eksik gördüğü şeyin zaman zaman konsantrasyon kaybı yaşamak olduğunu kaydederek, "Bu önemli bir eksiklikti benim için. Ama bu sorunu çözmek için çok çalıştım. Eskiden konsantrasyonum gerçekten de kötüydü ancak artık oldukça ilerleme kaydettim. Bir de kafa vuruşlarını buna ekleyebilirim, özellikle kornerlerde kafa vuruşlarımı daha geliştirmem gerekiyor. Bu yönde de çalışıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        Hakem hatalarına da değinen bordo-mavili futbolcu, "Eğer gücüm olsaydı değiştireceğim şey, hatalı hakem kararları olurdu. Bu konu özellikle maç içinde oyuncuları kötü duruma düşürüyor, yanlış kararlar konsantrasyonunu düşürebiliyor." ifadelerini kullandı.

        - "Hedefim City ve Real Madrid"

        Mendy, gelecek planlarıyla ilgili şunları kaydetti:

        "Bu sezon Trabzonspor ile Avrupa kupalarına katılmaya hak kazanmak öncelikli hedefim ve tamamen bunu düşünüyorum. Bu benim için olmazsa olmaz. Gelecek yıllarda ise rüyamı gerçekleştirerek dünyanın en büyük kulüplerinde oynamak istiyorum. Bu kulüpler Manchester City ve Real Madrid."

        Bordo-mavili futbolcu, idollerine ilişkin ise "Benim idollerim kendi pozisyonumda oynayan oyunculardı. Bunlar kesinlikle Paul Pogba ve Yaya Toure." açıklamasını yaptı.

        Lakabı olup olmadığı sorusuna Mendy, "Adım Batista olduğu için insanlar sıklıkla bana 'Batista Boom' derlerdi. Çocukken hem adaş hem de yaramaz olduğum için takma adım buydu. Şimdi takım içinde ise bana ismimin baş harfleri olan 'BM' diyorlar." yanıtını verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İstanbul'da baltalı vahşet!
        İstanbul'da baltalı vahşet!
        Trafikte yol kesti sonra ilan verip özür diledi
        Trafikte yol kesti sonra ilan verip özür diledi
        Cuma günü doğum... Pazar günü ölüm! İşte 17 kez bıçaklayan caninin ifadesi!
        Cuma günü doğum... Pazar günü ölüm! İşte 17 kez bıçaklayan caninin ifadesi!
        İş kanunları değişiyor
        İş kanunları değişiyor
        Fenerbahçe transferi bitiriyor!
        Fenerbahçe transferi bitiriyor!
        Bu sefer mazereti yok
        Bu sefer mazereti yok
        Uyutup, öldürüp çuvala koymuşlardı! Kan donduran cinayetin ayrıntıları iddianamede yer aldı!
        Uyutup, öldürüp çuvala koymuşlardı! Kan donduran cinayetin ayrıntıları iddianamede yer aldı!
        "Çirkin ve iğrençsin" diyen takipçiye yanıt
        "Çirkin ve iğrençsin" diyen takipçiye yanıt
        Önce havaya sonra bacağa! Kanlı yol kavgası!
        Önce havaya sonra bacağa! Kanlı yol kavgası!
        Ünlü Türk astrofizikçi Umut Yıldız NASA'dan ayrıldı
        Ünlü Türk astrofizikçi Umut Yıldız NASA'dan ayrıldı
        Vergi gelirlerini İstanbul sırtlıyor
        Vergi gelirlerini İstanbul sırtlıyor
        Japon Prenses nerede çalışacak?
        Japon Prenses nerede çalışacak?
        Almanya'nın aşırı sağcı partisinden AB'den çıkış vaadi
        Almanya'nın aşırı sağcı partisinden AB'den çıkış vaadi
        "Mali disiplin konusundaki duruşumuz net"
        "Mali disiplin konusundaki duruşumuz net"
        İstanbul'da çifte vahşet! İki kadını birden bıçakladı
        İstanbul'da çifte vahşet! İki kadını birden bıçakladı
        Beşiktaş'ın A.Demirspor 11'i
        Beşiktaş'ın A.Demirspor 11'i
        Kavgayı ayırmaya çalışırken atılan beton parçasıyla öldü!
        Kavgayı ayırmaya çalışırken atılan beton parçasıyla öldü!
        10 kişiyi bıçaklayan saldırgan hakkında yeni detaylar!
        10 kişiyi bıçaklayan saldırgan hakkında yeni detaylar!
        Çöp evde acı son!
        Çöp evde acı son!
        Sincan-Uygur'da 7 büyüklüğünde deprem
        Sincan-Uygur'da 7 büyüklüğünde deprem

        Benzer Haberler

        Akçaabat Belediyesi 5 yılda atıklardan 18 milyon kilovat/saat enerji elde e...
        Akçaabat Belediyesi 5 yılda atıklardan 18 milyon kilovat/saat enerji elde e...
        Doğu Karadeniz'de 74 köyle ulaşım sağlanamıyor
        Doğu Karadeniz'de 74 köyle ulaşım sağlanamıyor
        Trabzon Şehir Hastanesi inşaatı devam ediyor
        Trabzon Şehir Hastanesi inşaatı devam ediyor
        Of'ta Gazzeli üniversite öğrencilerinin katılımıyla program düzenledi
        Of'ta Gazzeli üniversite öğrencilerinin katılımıyla program düzenledi
        Panathinaikos'a transfer olan Bakasetas'tan, Trabzonsporlu taraftarlara ved...
        Panathinaikos'a transfer olan Bakasetas'tan, Trabzonsporlu taraftarlara ved...
        Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 12 kişi yakalandı
        Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 12 kişi yakalandı