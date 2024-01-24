Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor'da Mahmut Ören, divan başkanlığına adaylığını açıkladı

        Trabzonspor'da Mahmut Ören, divan başkanlık kurulu başkanlığına adaylığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 11:27 Güncelleme: 24.01.2024 - 11:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor'da Mahmut Ören, divan başkanlığına adaylığını açıkladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzonspor'da Mahmut Ören, divan başkanlık kurulu başkanlığına adaylığını açıkladı.

        Ören, yaptığı yazılı açıklamada, Trabzonspor Divan Başkanlık Genel Kurulu'nun 2 Mart'ta gerçekleştirileceğini belirterek, "Birlik ve beraberliğini pekiştirerek, kulübümüzün kuruluş felsefesine, temel ilkelerine ve geleneklerine sahip çıkma hedefi ile divan başkanlık kurulu başkanlığına adaylığımı açıklamaktan onur duyuyorum." ifadesini kullandı.

        Trabzonspor Denetleme Kurulu Başkanı Ören, adaylığı ile ilgili düşüncelerini ilerleyen günlerde düzenleyeceği basın toplantısında kamuoyu ile paylaşacağını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İYİ Parti İstanbul adayı belli oldu
        İYİ Parti İstanbul adayı belli oldu
        AK Parti Ankara ilçe adayları açıklanıyor
        AK Parti Ankara ilçe adayları açıklanıyor
        Marshall bayraklı gemi Şangay'da battı: 16'sı Türk 21 denizci tahliye edildi
        Marshall bayraklı gemi Şangay'da battı: 16'sı Türk 21 denizci tahliye edildi
        Emekli maaş farkı ne zaman yatar?
        Emekli maaş farkı ne zaman yatar?
        Rıdvan Yılmaz'da sona doğru!
        Rıdvan Yılmaz'da sona doğru!
        200 liralık davul derisiyle milyonluk 'İncil' dolandırıcılığı!
        200 liralık davul derisiyle milyonluk 'İncil' dolandırıcılığı!
        Kıdem tazminatı eridi
        Kıdem tazminatı eridi
        "Hedefimiz uzay sanayiini geliştirmek"
        "Hedefimiz uzay sanayiini geliştirmek"
        "Yapay zeka, siber saldırıları kolaylaştıracak"
        "Yapay zeka, siber saldırıları kolaylaştıracak"
        Türkiye'nin İsveç vizesi dünya basınında
        Türkiye'nin İsveç vizesi dünya basınında
        Arkadaşlarının ölümüne yol açan magandadan makas itirafı!
        Arkadaşlarının ölümüne yol açan magandadan makas itirafı!
        SSK ve BAĞ KUR emekli aylığı zammı %49,25’e çıkıyor
        SSK ve BAĞ KUR emekli aylığı zammı %49,25’e çıkıyor
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        "Yengemi bakarak rahatsız ettin" cinayeti!
        "Yengemi bakarak rahatsız ettin" cinayeti!
        Beyaz Saray'dan Türkiye'ye F-16 satışı açıklaması
        Beyaz Saray'dan Türkiye'ye F-16 satışı açıklaması
        Güney Kutbu'nda keşfedildi
        Güney Kutbu'nda keşfedildi
        ABD'de ilk kez: "Şehrin anahtarı" bir Türk'e verildi
        ABD'de ilk kez: "Şehrin anahtarı" bir Türk'e verildi
        "Ağır hastaya sorular!"
        "Ağır hastaya sorular!"
        Çakar: ‘2024 tamir, 2025 kalkış yılı’
        Çakar: ‘2024 tamir, 2025 kalkış yılı’
        "Buna bayağı önem veriyoruz"
        "Buna bayağı önem veriyoruz"

        Benzer Haberler

        İtfaiyeci dereden kurtardığı kedinin yavrusunu sahiplendi
        İtfaiyeci dereden kurtardığı kedinin yavrusunu sahiplendi
        Trabzonspor, Çaykur Rizespor'a konuk olacak
        Trabzonspor, Çaykur Rizespor'a konuk olacak
        Trabzon'da kurusıkı tabancayla ateş eden kişiye idari para cezası
        Trabzon'da kurusıkı tabancayla ateş eden kişiye idari para cezası
        Eskrimde Epe Açık Turnuvaları Trabzon'da sona erdi
        Eskrimde Epe Açık Turnuvaları Trabzon'da sona erdi
        Trabzonspor´un orta saha oyuncusu Mendy: Bu sezon Avrupa olmazsa olmazımız
        Trabzonspor´un orta saha oyuncusu Mendy: Bu sezon Avrupa olmazsa olmazımız
        Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü