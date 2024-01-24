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        Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 19:42 Güncelleme: 24.01.2024 - 20:01
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        Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı
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        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı.

        Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki ısınma antrenmanı gerçekleştirdi.

        Çaykur Didi Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk, yönetecek.

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