Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki ısınma antrenmanı gerçekleştirdi.

Çaykur Didi Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk, yönetecek.

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