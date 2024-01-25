Hayat kurtarmak için trafikte ve engebeli yollarda zamanla yarışıyorlar MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Trabzon'da acil durumdaki hastalara yetişebilmek için hızlı şekilde göreve çıkan 112 Acil Sağlık İstasyonu çalışanları, zamanla yarışarak hastaları güvenle sağlık merkezlerine naklediyor.

MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Trabzon'da acil durumdaki hastalara yetişebilmek için hızlı şekilde göreve çıkan 112 Acil Sağlık İstasyonu çalışanları, zamanla yarışarak hastaları güvenle sağlık merkezlerine naklediyor.

Sağlık hizmetlerinde ulaşımı kolaylaştırmak için kentteki 45 noktada kurulan acil sağlık istasyonlarında, 668 personel görev yapıyor.

Hava ambulansının yanı sıra 72 kara ambulansıyla hizmet veren sağlık çalışanları, vakalara daha hızlı müdahale için yoğun çaba gösteriyor.

112 Acil Çağrı merkezlerine gelen ihbarların ardından vaka anonslarını duyar duymaz harekete geçen ekipler, ambulanslarla en kısa sürede göreve çıkıyor.

Sağlık Bakanlığınca sağlanan imkanlar sayesinde her türlü teçhizatla donatılan araçlarla göreve çıkan ekipler, ilk müdahalelerini yaptıkları vakaları güvenle sağlık merkezlerine ulaştırmak için bölgenin engebeli yollarında çaba sarf ediyor.

Trafikte yol vermeyen sürücüler nedeniyle zaman zaman zorluk yaşayan ekipler, merkezde ortalama 10, kırsalda ise 30 dakikada hastaları güvenle sağlık merkezlerine ulaştırmak için ter döküyor.

- "Amacımız hastaya ulaşıp ilk müdahaleyi yapmak"

Yaklaşık 20 yıldır hastaların yardımına koşan acil tıp teknisyeni Mustafa Bilgin, AA muhabirine, acil sağlık hizmetlerinde çalışan ambulansların tam donanımlı olduğunu söyledi.

Hastaya ilk müdahalenin ambulansın içerisinde yapılabildiğini belirten Bilgin, şu ifadeleri kullandı:

"Amacımız hastaya ulaşıp ilk müdahaleyi yapmak, gerekli müdahaleden sonra hastaneye nakletmektir. Acil sağlık hizmetlerinde hastayı aldıktan sonra ambulansta solunumunu, dolaşımını rahatlıkla yönetebiliyoruz. Hastane ortamında yapılabilecek çoğu işlemi biz zaten ambulansın içerisinde yapıyoruz. İlk müdahaleyi yaptıktan, hastamızı stabil hale getirdikten sonra uygun hastaneye naklimizi yapıyoruz."

Bilgin, Karadeniz'in doğa ve zorlu coğrafyasına da dikkati çekerek, "Özellikle kırsal alanlarımızın yolları dar, dağlık ve virajlı. Bunlar birinci yaşadığımız kırsal alan sıkıntıları. Yağmurda ve karda sorun yaşayabiliyoruz. Sık sık zincir takmak zorunda kalabiliyoruz. Şehir merkezi içinde de trafiğe çok takılıyoruz. En büyük sıkıntımız bu aslında." diye konuştu.

- "Ambulansa yol vermek hayata yol vermektir"

Yoldayken bir an önce hastaya ulaşmak istediklerini vurgulayan Bilgin, "Güvenli ve en hızlı şekilde uygun hastaneye hastalarımızı nakletmemiz gerekiyor. Hem vakaya hem de vakayı alıp hastaneye gidiş esnasında trafikte sürekli zorluklar yaşıyoruz." dedi.

Bilgin, bu konuda toplumun biraz daha bilinçli davranması gerektiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Gittiğimiz her hastayı kendi ailemizden görüyoruz, onlar için elimizden geleni yapıyoruz. Hastaya, kendi ailemizin yardımına koşar gibi koşuyoruz. Vatandaşlardan ricamız ambulansı gördüklerinde 'Bu ambulans benim yakınıma, aileme gidiyor.' diye düşünsünler. Yol verme konusunda da öyle karar versinler."

Ambulansa yol vermenin hayati önem taşıdığına işaret eden Bilgin, "Ambulansa yol vermek hayata yol vermektir. Biz insan hayatı için elimizden geleni yapıyoruz. Ölümle kalım arasındaki zincirin en kuvvetli halkası biziz, çünkü hastaya ilk olay yerinde biz dokunuyoruz. Bizim hastaya dokunmamız için insanların bize yolda müsaade etmesi, ambulansa yol vermesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

- "Acil sağlık hizmetlerinde erişilebilirliği ön planda tutuyoruz"

İl Sağlık Müdürü Hakan Usta da Trabzon'da 2002'de 6 olan ambulans sayısının 72'ye çıkarıldığını söyledi.

Karasal ambulansların yanı sıra uçak ve helikopter ambulanslarla da hizmet verildiğini vurgulayan Usta, "Gerçekten ciddi bir şekilde acil erişimi ön planda tutan bir araç parkımız ve çalışanımız var." dedi.

Usta, karasal ambulanslarla her türlü vakayı taşıdıklarını belirterek, uçak ambulansların Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda ilin ihtiyaç durumuna göre kullanıldığını ifade etti.

Helikopter ambulanslarla da vakalara ulaşım sağlandığını aktaran Usta, bunda da ciddi şekilde artan rakamların görüldüğünü kaydetti.

Usta, acil sağlık hizmetlerinin çok önemli olduğuna dikkati çekerek, "Acil sağlık hizmetlerinde il içerisinde 10 dakika, kırsalda ise yarım saat içerisinde erişilebilirliği ön planda tutuyoruz. Bakanlık verilerimiz bu doğrultuda. Biz de bunu en iyi yapan illerden biri durumundayız." diye konuştu.