Trabzonspor, Kasımpaşa'yı konuk edecek
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak.
Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.
Ligin ikinci yarısına deplasmanda 1-1'lik Bitexen Antalyaspor beraberliği başlayan ardından Galatasaray'a sahasında 5-1, Çaykur Rizespor'a da deplasmanda 1-0 mağlup olan bordo-mavililer, kötü gidişatına Kasımpaşa maçıyla son vermek istiyor.
Trabzonspor'da Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Trezeguet, Pepe ve Onuachu forma giyemeyecek. Karadeniz ekibinde, Orsic, Denswil, Hüseyin Türkmen ve Benkovic'in de sakatlıkları bulunuyor.
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