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        Trabzonspor, Kasımpaşa'yı konuk edecek

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 09:47 Güncelleme: 28.01.2024 - 09:47
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        Trabzonspor, Kasımpaşa'yı konuk edecek
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        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak.

        Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

        Ligin ikinci yarısına deplasmanda 1-1'lik Bitexen Antalyaspor beraberliği başlayan ardından Galatasaray'a sahasında 5-1, Çaykur Rizespor'a da deplasmanda 1-0 mağlup olan bordo-mavililer, kötü gidişatına Kasımpaşa maçıyla son vermek istiyor.

        Trabzonspor'da Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Trezeguet, Pepe ve Onuachu forma giyemeyecek. Karadeniz ekibinde, Orsic, Denswil, Hüseyin Türkmen ve Benkovic'in de sakatlıkları bulunuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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