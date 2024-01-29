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        Trabzonspor-Kasımpaşa maçından notlar

        Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa'yı ağırlayan Trabzonspor, en son oynadığı Çaykur Rizespor maçı 11'ine göre 2 değişiklikle sahaya çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 20:22 Güncelleme: 29.01.2024 - 20:22
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        Trabzonspor-Kasımpaşa maçından notlar
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        Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa'yı ağırlayan Trabzonspor, en son oynadığı Çaykur Rizespor maçı 11'ine göre 2 değişiklikle sahaya çıktı.

        Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Benkovic'in yokluğunda Fernandez, ilk 11'de oynadı. Sezon başı kampında sakatlandıktan sonra ilk kez geçen hafta Çaykur Rizespor maçında Benkovic'in yerine oyuna dahil olarak forma giyen İspanyol oyuncu, bir başka heyecanı daha Kasımpaşa karşısında yaşadı. Fernandez, bu sezon bordo-mavili formayla ilk kez 11'de görev yaptı.

        Karadeniz ekibinde, Çaykur Rizespor maçında sakatlanarak aşil tendonundan ameliyat olan Hüseyin Türkmen'in yokluğunda ise savunmanın sağında Mehmet Can Aydın, forma giydi.

        -Trabzonspor'da 8 eksik

        Trabzonspor'da 8 futbolcu maç kadrosunda yer almadı.

        Bordo-mavililerde, Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Trezeguet, Pepe ve Onuachu, sakatlıkları bulunan Orsic, Hüseyin Türkmen ve Benkovic kadroda yer almadı. Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok'un kadro dışı durumları devam ediyor.

        Sakatlığı düzelen Denswil ise 5 hafta sonra maç kadrosunda yer aldı.

        Eksik oyuncuların çokluğunda altyapıdan Oğuzhan Yılmaz, Salih Malkoçoğlu, Abdurrahman Bayram ve Poyraz Yıldırım kadroya dahil edildi.

        -Taraftarlar ilgi göstermedi

        Ligin ikinci yarısına 1 beraberlik, 2 mağlubiyetle kötü başlangıç yapan Trabzonspor'un karşılaşmasına taraftarlar da ilgi göstermedi.

        Papara Park'ın tribünlerinde büyük boşluklar yer alırken az sayıda taraftar takımlarına destek verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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