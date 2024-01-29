Stat:PaparaPark

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Ogün Kamacı, Mert Bulut

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Mehmet Can Aydın, Baniya, Fernandez (Dk. 73 Umut Güneş), Eren Elmalı, Berat Özdemir, Mendy, Bardhi, Fountas (Dk. 82 Poyraz Efe Yıldırım), Visca, Enis Destan

Kasımpaşa: Ali Emre Yanar, Winck, Taylan Utku Aydın, Yasin Özcan, Ben Ouanes, Gökhan Gül, Aytaç Kara, Fall, Hajradinovic (Dk. 90+3 Sadiku), Oğulcan Çağlayan, Da Costa (Dk. 87 Ngoy)

Goller: Dk. 19 Enis Destan, Dk. 90+1 Poyraz Efe Yıldırım (Trabzonspor), Dk. 47 Aytaç Kara, Dk. 58 Hajradinovic (Penaltıdan), Dk. 75 Da Costa (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 61 Taylan Utku Aydın, Dk. 90+4 Ali Emre Yanar (Kasımpaşa), Dk. 64 Baniya (Trabzonspor)

TRABZON

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