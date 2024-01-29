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        Trabzonspor-Kasımpaşa maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Kasımpaşa'ya 3-2 yenilen Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, "Taraftarımızdan özür diliyoruz, destek istiyoruz. Bu süreci inşallah hep beraber Trabzonspor büyük bir camiadır atlatır diye düşünüyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 23:19 Güncelleme: 29.01.2024 - 23:19
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        Trabzonspor-Kasımpaşa maçının ardından
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        Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Kasımpaşa'ya 3-2 yenilen Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, "Taraftarımızdan özür diliyoruz, destek istiyoruz. Bu süreci inşallah hep beraber Trabzonspor büyük bir camiadır atlatır diye düşünüyoruz." dedi.

        Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Kasımpaşa'nın ligin en fazla şut atan, en fazla pozisyon veren 3. takımı, ceza alanına en çok giren takımlardan biri gibi konu başlıklarının bulunduğunu belirterek, "Biz de bugün itibarıyla aslında çözüm noktalarını da çalışmıştık. Bence oyunun ilk yarısı itibarıyla maçı 2-0, 3-0’a da rahatlıkla getirebileceğimiz bir oyundu ve 1-0 içeriye girdik." diye konuştu.

        Devre arasında oyuncularına görüntülerle bazı şeyleri çok net güzel gösterdiklerini ve ilk oyunun istedikleri gibi gittiğini ifade eden Avcı, şöyle devam etti:

        "Bence yediğimiz ilk gol taç, top taca çıkmıştı, yan hakemin görmediği şey. Ama onun devamında o şekilde 4 kişinin arasında çok böyle hafif bir vuruşla golü de yemememiz lazımdı. Sonrasında penaltı, verilebilirdi de verilmeyebilirdi de buna benzer olaylar olabiliyor. Ama 2-1’den sonra bizim genel olarak oyun disiplininden kopmamamız gerekiyor, bu kadar geniş alanlar vermememiz gerekiyordu. Oyundan hiçbir zaman vazgeçmeden hareket etmemiz gerekiyor. Bugün baktığımız zaman 3-2 yapıyorsun son anda 3-3’ü de bulabiliyorsun çünkü oyuna, oyun planına, oyun disiplinine sadık devam etmeniz gerekiyor. 1 haftadır 3 maç kaybettik, sancılı bir süreç, geçiş dönemi. Geçiş dönemleri sıkıntılı ve sancılı olabiliyor."

        Avcı, son 1 haftaya kadar puan ortalaması çok yüksek şekilde geldiklerini de anımsatarak, şunları söyledi:

        "Çok böyle bir telaffuz da etmek istemiyorum biliyorsunuz 1 ay evvel 13 tane oyuncunun bugün itibarıyla bizimle olmaması, 8 tane 11’in oyuncusunun bizimle olmaması bu geçiş döneminde bazen inişlerin-çıkışların olacağını gösteriyordu. Biz 1 haftada ne yazık ki bunu şu an itibarıyla yaşamış bulunuyoruz. Baktığında kağıt üzerinde de hala üçüncülükte duruyoruz. Evet bu devre arasında bana desen 'Maç 3-1’e gelecek' gülersin yani. Ama ne yazık ki bu oyun böyle bir oyun ve biz bugün itibarıyla da bunu 1 haftada 3. defa yaşadık. Üzüntülüyüz, taraftarımızdan özür diliyoruz. Ama böyle süreçler Türk futbolunda Trabzonspor tabii ki yaşadı, bütün takımlar bu süreçleri inişleri, çıkışları yaşadı. Geçiş dönemlerinde bu destekle ve organizasyonla tekrar ayağa kalkabilecek çünkü bu işten vazgeçmeyeceksin."

        - "Vazgeçersen kaybedersin"

        "Vazgeçersen kaybedersin" diyen Avcı, şöyle konuştu:

        "Ayağa kalkabilecek bir durumu oluşturmak için burada taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var. Onun için üzgünüz, taraftardan özür diliyoruz, rakibi tebrik ediyoruz. 1 haftada 3 mağlubiyet hiç iyi olmadı. Tekrar ayağa kalkabilmek için gelenlerin takıma katkısı, şimdi bugün itibarıyla baktığında senin hücum hattının hemen hemen ortalama Visca’nın dışında kimse yok. Savunmanın merkezinde bugün Fernandez devre arasında bir 15 dakika daha oynamak istedi en fazla biz yine 70’e kadar tuttuk. Mecburen değişiklik yapmak zorundaydık. Çok fazla hamle şansım yok, Umut’u koyduk, diğerleri genç oyuncular, en son da Poyraz’ı attık 80’den sonra 4-4-2’ye dönelim diye. Bu şartlarda burayı daha iyi geçebilirdik ama bu dalgalanmalar olacaktı. Taraftarımızdan özür diliyoruz, destek istiyoruz. Bu süreci inşallah hep beraber Trabzonspor büyük bir camiadır atlatır diye düşünüyoruz. Çalışmaya, daha iyisini yapmaya, gelen oyuncuların biran evvel dönmesini beklemeye ihtiyacımız var."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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