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        Trabzon Ticaret Borsası

        Trabzon Ticaret Borsası'nda levant kalite fındığın kilogramı 109,5-111 liradan işlem gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 09:59 Güncelleme: 30.01.2024 - 09:59
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        Trabzon Ticaret Borsası
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        Trabzon Ticaret Borsası'nda levant kalite fındığın kilogramı 109,5-111 liradan işlem gördü.

        Borsada işlem gören fındık türleri ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

        Çeşit En düşük fiyat En yüksek fiyat
        Levant 109,5 111
        Sivri 109,5 111
        Yağlı 114 114

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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