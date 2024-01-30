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        Türk çayı Japonya'da tanıtıldı

        Türk çayı, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliğince (DKİB) Japonya'nın Tokyo ve Shizuoka kentlerinde tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 10:43 Güncelleme: 30.01.2024 - 10:43
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        Türk çayı Japonya'da tanıtıldı
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        Türk çayı, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliğince (DKİB) Japonya'nın Tokyo ve Shizuoka kentlerinde tanıtıldı.

        DKİB'den yapılan yazılı açıklamada, Türk çayının küresel pazardaki rekabet avantajının artırılması amacıyla Japonya'ya ziyaret gerçekleştirildiği belirtildi.

        Ziyarette, bilgi alışverişi ve işbirliği için önemli adımlar atıldığına işaret edilen açıklamada, ziyaret ile Japon çay endüstrisinin önde gelen uygulamalarını öğrenmek ve bu bilgileri Türk çayı üretim süreçlerine entegre etmek açısından kritik sonuçlara ulaşıldığı aktarıldı.

        Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Japonya ziyaretinin başarılı geçtiğini vurguladı.

        Elde edilen bilgilerin Türk çayının üretim süreçlerine başarılı şekilde entegre edileceğini belirten Gürdoğan, ziyaretin Türk çayının kalitesini artırma hedefine önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

        Gürdoğan, gelecekteki işbirliklerini güçlendirmek adına çaba sarf edeceklerini dile getirerek, ziyaretin Türk çayının küresel pazardaki görünürlüğünü artırma ve uluslararası çay endüstrisi ile güçlü bağlar kurma çabalarını daha da ileriye taşıdığını kaydetti.

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