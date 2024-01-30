Trabzonspor, iç sahada Avcı ile Bjelica döneminin gerisinde kaldı SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'de konuk ettiği Kasımpaşa'ya 3-2 yenilen Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde iç sahada Nenad Bjelica döneminin gerisinde kaldı.

SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'de konuk ettiği Kasımpaşa'ya 3-2 yenilen Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde iç sahada Nenad Bjelica döneminin gerisinde kaldı.

Bordo-mavililer, Abdullah Avcı'nın görevde bulunduğu dönemde oynadığı 7 iç saha maçında 3 galibiyet, 3 mağlubiyet, 1 beraberlik ile 10 puan toplayarak, maç başına 1,42 puan elde edebildi.

Karadeniz ekibi, Avcı'dan önce görev yapan Hırvat teknik adam Nenad Bjelica döneminde ise iç sahada daha iyi bir performans sergileyerek 4 maçta 3 galibiyet, 1 mağlubiyet ile 9 puan elde ederek 2,25 puan ortalaması yakaladı.

- Avcı dönemindeki iç saha maçları

Trabzonspor, Avcı ile sahasında Corendon Alanyaspor'u 1-0, TÜMOSAN Konyaspor ve Yılport Samsunspor'u 2-1'lik sonuçla mağlup etti.

Mondihome Kayserispor'a 1-0, Galatasaray'a 5-1 ve Kasımpaşa'ya 3-2 yenilen Karadeniz ekibi, RAMS Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.

- Bjelica yönetimindeki 4 iç saha maçı

Trabzonspor Nenad Bjelica döneminde ise bu sezon iç sahada Bitexen Antalyaspor'u 1-0, Beşiktaş'ı 3-0, Siltaş Yapı Pendikspor'u da 2-1'lik sonuçla geçti.

Karadeniz ekibi, Hırvat teknik adam ile sahasındaki tek yenilgisini Çaykur Rizespor karşısında 3-2'lik sonuçla aldı.

- 130 hafta sonra art arta 3 maç kaybetti

Trabzonspor, ligde 130 hafta sonra art arda 3 maçı kaybetti.

En son 2020-2021 sezonunun 5. haftasında Başakşehir'e sahasında 2-0, 6. haftasında Fenerbahçe'ye deplasmanda 3-1, 7. haftasında Kasımpaşa'ya kendi evinde 4-3 mağlup olan bordo-mavililer, bu sezon da 21. haftada Galatasaray'a sahasında 5-1, 22. haftada Çaykur Rizespor'a dış sahada 1-0, Kasımpaşa'ya da evinde 3-2 yenildi.