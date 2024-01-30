Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkan adayı Kahraman'dan TSYD'ye ziyaret
Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkan adayı Emin Kahraman, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi'ni ziyaret etti.
Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkan adayı Emin Kahraman, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi'ni ziyaret etti.
TSYD Trabzon Şube Başkanı Selçuk Kılıç ve üyelerle bir araya gelen Kahraman, martta yapılacak seçimlerle ilgili sohbet gerçekleştirdi.
Kahraman, 27 yıl önce Trabzonspor'da yöneticiliğe başlayıp çeşitli dönemlerde görev aldığını belirterek, "Bu süre boyunca da camiaya hizmet görevim hep önceliğim oldu. Talipli olduğumuz Divan Başkanlığı görevinde ise amacımız birleştirici olmak. Herkesin fikrini, görüşünü almaya özen gösteriyoruz. Divan Başkanlık Kurulu hesaplaşma değil, kulübe katkı yapma yeridir." dedi.
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