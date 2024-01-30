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        Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Schulz, TTSO'yu ziyaret etti

        Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nı (TTSO) ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 18:53 Güncelleme: 30.01.2024 - 18:53
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        Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Schulz, TTSO'yu ziyaret etti
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        Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nı (TTSO) ziyaret etti.

        TTSO'dan yapılan açıklamada, Schulz'un TTSO Başkanı Erkut Çelebi ve yönetim kurulu üyeleri ile görüştüğü belirtildi.

        Açıklamada, Schulz'un Türk iş adamlarının Almanya'ya gelişi ve iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişmesini desteklediği kaydedildi.

        Açıklamada Schulz'un şu ifadelerine yer verildi:

        "2023'te verdiğimiz vize sayısı 200 binin üzerinde. Dünyada başka hiçbir ülkedeki Almanya temsilciliği bu kadar vize vermiyor. Reddedilen vize başvurusu sayısı ise birkaç bin ile sınırlı. Gerçekten vize talebi çok ve bununla baş etmek kolay olmuyor ama sorunun farkındayız ve düzeltmek için elimizden geleni yapıyoruz. Özellikle iş insanları ve öğrenciler için bekleme sürelerini azaltmayı amaçlıyoruz."

        Açıklamada, Çelebi'nin iş dünyasının yaşadığı vize sorunlarının çözülmesini bekledikleri yönündeki ifadelerine değinildi.

        Çelebi, özellikle fuarlara katılım sürecinde vize konusunda önemli sıkıntılar yaşandığının altını çizerek, şunları kaydetti:

        "Turizm fuarına vize sorunu yaşandığı için gidemedik, organizasyonu iptal etmek zorunda kaldık. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası olarak başta AB projeleri olmak üzere çok sayıda proje yürütüyoruz. Bu projeler kapsamında iş dünyası temsilcilerimizi sektörlerindeki yenilikleri incelemek üzere dünyanın çeşitli yerlerindeki fuarlara götürüyoruz. Almanya'da da birçok sektörde önemli fuarlar düzenleniyor ancak vize sorunu nedeniyle Almanya'daki fuarlara katılımda geçen yıl büyük sıkıntılar yaşadık. Bazı fuar organizasyonlarını iptal etmek, bazılarına da çok eksik bir heyetle gitmek durumunda kaldık. Alman hükümetinden özellikle fuarlara katılım konusunda iş dünyasına yönelik vize başvurularında öncelik ve kolaylık sağlanmasını bekliyoruz. Çünkü bir yere gidemeyince iş yapmak da dolayısıyla mümkün olmuyor. Vize sorunu nedeniyle iş ilişkilerimiz iyi gelişmiyor. Bu nedenle Rusya, Gürcistan, Azerbaycan gibi pazarlarla daha yoğun ilişki içinde oluyoruz."

        Alman turistleri Trabzon'a davet eden Çelebi, Schulz'a kahve fincan takımı hediye etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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