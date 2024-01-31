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        Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkan adayı Ören'den TSYD'ye ziyaret

        Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkan adayı Mahmut Ören, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 15:24 Güncelleme: 31.01.2024 - 15:49
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        Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkan adayı Ören'den TSYD'ye ziyaret
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        Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkan adayı Mahmut Ören, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi'ni ziyaret etti.

        TSYD Trabzon Şube Başkanı Selçuk Kılıç ve üyelerle bir araya gelen Ören, Mart 2024'te yapılacak seçimlerle ilgili sohbet gerçekleştirdi.

        Ören, 1993'ten itibaren Trabzonspor camiasının içinde olduğunu belirterek, "1993 yılında yedek yönetici olarak başladım ve 1996 yılı ocak ayına kadar bu görevim devam etti. 1996'nın ocak ayından aralık ayına kadar Faruk Özak başkanlığında yöneticilik yaptım. Şu andaki TS Club'lardan sorumlu yöneticilik yapıyordum. Mehmet Ali beyin döneminin sonuna kadar görev almadım. Özkan Sümer'le yeniden görev alarak genel sekreterlik yaptım." dedi.

        Denetim Kurulu Başkanlığı'nı 2010'dan beri sürdürdüğünü anımsatan Ören, şunları kaydetti:

        "Kulüpten hiçbir zaman kopmadık. Her zaman içerisinde olduk. Hiç uzağa düşmedim, hiç küsmedim, hiç soğumadım. Hep içerisinde kalarak katkı sağlamaya, çözüm üretmeye çalıştım. Zaman zaman raporlarımız gündem olmuştur. Yönetimlerin yaptığı hataları ortaya koymak açısından bunu yaptım. Zaman zaman yönetimlerle çatıştık ama genelde hep uzlaşıcı olduk."

        Ören, her zaman gerçekler neyse ortaya koyarak raporlara yazdıklarını vurgulayarak, "Şimdi de Divanda görev verilirse, tüzüğümüzün vereceği yetki dahilinde gerekeni her zaman yapacağımız inancıyla bu yola baş koyduk. Takdir genel kurulun." ifadesini kullandı.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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