Trabzon'da sahipsiz köpeğin ısırdığı kişi yaralandı

Trabzon'da sahipsiz köpeğin ısırması sonucu yaralanan kişi tedavi altına alındı.

15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nın bulunduğu alanda sahipsiz köpek, kaldırımda yürüyen Yakup Keleş'in (74) bacağını ısırdı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Keleş, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı.

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