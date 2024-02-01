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        Trabzon'da sahipsiz köpeğin ısırdığı kişi yaralandı

        Trabzon'da sahipsiz köpeğin ısırması sonucu yaralanan kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 12:36 Güncelleme: 01.02.2024 - 12:45
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        Trabzon'da sahipsiz köpeğin ısırdığı kişi yaralandı
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        Trabzon'da sahipsiz köpeğin ısırması sonucu yaralanan kişi tedavi altına alındı.

        15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nın bulunduğu alanda sahipsiz köpek, kaldırımda yürüyen Yakup Keleş'in (74) bacağını ısırdı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan Keleş, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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