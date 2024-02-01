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        Özkan Sümer Futbol Akademisinde bilgilendirme toplantısı yapıldı

        Trabzonspor'un eski başkan ve teknik direktörlerinden Özkan Sümer'in adını taşıyan Özkan Sümer Futbol Akademisinin direktörü İlker Erdem, "Trabzonspor gibi büyük bir kulüpte yılda çıkaracağımız 2-3 oyuncu, Trabzonspor'umuz için büyük bir katkıdır. Bunun derdinde, bunun uğraşındayız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 16:09 Güncelleme: 01.02.2024 - 16:42
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        Özkan Sümer Futbol Akademisinde bilgilendirme toplantısı yapıldı
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        Trabzonspor'un eski başkan ve teknik direktörlerinden Özkan Sümer'in adını taşıyan Özkan Sümer Futbol Akademisinin direktörü İlker Erdem, "Trabzonspor gibi büyük bir kulüpte yılda çıkaracağımız 2-3 oyuncu, Trabzonspor'umuz için büyük bir katkıdır. Bunun derdinde, bunun uğraşındayız." dedi.

        Erdem, Akyazı Spor Kompleksi'ndeki akademide düzenlediği bilgilendirme toplantısında, 20 Ekim'de Double Pass firmasıyla yapılan anlaşmayla daha organize ve sistemli şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

        Double Pass ile yapılan anlaşma neticesinde geniş alana sahip akademinin tek elden yönetilemeyeceğinin ortaya çıktığını, bu sonuçlarda direktörlük bünyesinde departmanlar kurulmasına karar verdiklerini anlatan Erdem, Double Pass ile paylaşılan veriler neticesinde yeni bir yönetim oluşturduklarını, bu yönetime "Fulotalarşi" adını verdiklerini belirtti.

        Erdem, "Bu düzen sorumlulukların denetlendiği, kararların ortak alındığı, bilgi kirliğinin olmadığı bir yönetim şekli. Bunun anlamı asla tek adamlık yok, asla tek başına hareket etmek yok, hep planlı ve organize şekilde ilerliyoruz. Toplantıların sonucunda çıkacak kararları değerlendirip kulübümüze en faydalı oyuncu veya başka konularda net kararlar almaya çalışıyoruz." diye konuştu.

        Oluşturulan yeni yönetimle sadece futbolcu yetiştirmeyeceklerine işaret eden Erdem, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Sadece oyuncuyu sahada yetiştirmeyeceğiz, sadece oyuncuya topa vurmasını, maç kazanmasını öğretmeyeceğiz. Oyuncunun bütün zorluklara karşı alabileceği, verebileceği tepkiyi onlara öğretmeye çalışacağız. Türk toplumunun içinde doğru bir birey, doğru bir insan ve doğru kişilik yaratmak zorundayız. 'Herkes futbolcu olacak' diye bir şey yok. Trabzonspor gibi büyük bir kulüpte yılda çıkaracağımız 2-3 oyuncu, Trabzonspor'umuz için büyük bir katkıdır. Bunun derdinde, bunun uğraşındayız."

        İlker Erdem, akademide lisanslı ve lisanssız toplam 298 sporcu bulunduğunu da kaydetti.

        Bilgilendirmenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trabzonspor Kulübü Amatör Branşlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Derviş Köz ise yönetim kurulu olarak bütün fiziki imkanları sunmaya çalıştıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

        "Sunulan imkanları hep birlikte gördük. Bu imkanlar sonucunda elde edilecek başarıların da neler olacağını inşallah hep birlikte göreceğiz. Biraz uzun soluklu bir iş altyapı. Biz yönetim kurulu ve başkanımız Ertuğrul Doğan'ın altyapıya, akademiye ne kadar değer verdiğini hocalarımız da anlattı. Bu verilen önemin meyvelerini kısa zamanda toplayacağız. Başarılı olacağımıza inanıyoruz. Bütün bilimsel verilerle beraber altyapıda yapılan bu yenilikleri hep birlikte izledik ve hep birlikte sonuçlarını da göreceğiz."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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